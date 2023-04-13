Vụ bé trai 3 tuổi gãy chân sau khi đi học ở Hà Nội: 'Tôi có nghe rõ tiếng con khóc qua điện thoại'

Xã hội 13/04/2023 09:54

Chị Nguyễn Hoa Phượng (trú quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) phản ánh con trai chị là cháu P.N (sinh năm 2020) bị chấn thương vào ngày 17/2 tại nhóm lớp mẫu giáo.

Theo thông tin từ VietNamNet, chị Nguyễn Hoa Phượng (trú quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết con trai chị là cháu P.N (sinh năm 2020) bị chấn thương vào ngày 17/2 tại một nhóm lớp mẫu giáo.

Cơ sở này được giới thiệu là Nhóm lớp mẫu giáo độc lập tư thục Ngôi Nhà Xanh (tại địa chỉ số 68-69 Biệt thự TT4, Khu đô thị Thành Phố Giao Lưu, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Theo chị Phượng, khoảng gần 9h ngày 17/2, gia đình chị gửi con cho 2 cô giáo phụ trách lớp Mars của nhóm lớp mẫu giáo này với tình trạng sức khỏe hoàn toàn bình thường.

Đến khoảng 9h40, gia đình chị nhận được điện thoại của cô L.A (một trong 2 cô giáo phụ trách lớp) báo tới đón trẻ với lý do “con bị ngã, trật cổ chân”. 

“Trong điện thoại, tôi có nghe rõ tiếng con khóc. Khoảng 10h10, khi tới lớp, tôi thấy con đang ngồi cùng các bạn ở lớp và vẫn đang khóc”

Theo chị Phương, khi bế con ra, cô L.A nói con tự ngã. Khi hỏi con ngã ở đâu, cô giáo cho hay sự cố xảy ra khi con nhảy cùng cô với các bạn. Đang làm động tác xoay, trẻ đã bị ngã ở mép thảm, rồi ngồi thụp xuống. “Lúc đầu con khóc to, cô cho con ngồi rồi dỗ con. Khi con nín, cô đưa con vào lớp cùng các bạn. Lúc cô gọi con đứng lên, chắc đau quá nên con khóc ré lên. Con khóc to một lúc không nín nên cô gọi cho mẹ”, chị Phượng thuật lại lời cô giáo. 

Theo vị phụ huynh, khi đó do hoàn toàn tin tưởng thông tin từ cô giáo và cho rằng cô trực tiếp trông giữ sẽ nắm rõ sự việc nên chị đã đưa con tới Cơ sở y tế Ông Lang Cường.  “Tại đây, nhân viên y tế khuyên tuổi của con còn nhỏ chưa cần chụp X-quang, khám ngoại cho kết luận giãn dây chằng gối và con được bó thuốc. Trong 2 ngày tiếp theo (18/2 và 19/2), con sốt và không thể đi tiểu tiện, đại tiện, chỉ nằm im không muốn ra khỏi giường. Ông đồng chân của trẻ cũng xuất hiện vết bầm tím”, vị phụ huynh kể.

Vụ bé trai 3 tuổi gãy chân sau khi đi học ở Hà Nội: 'Tôi có nghe rõ tiếng con khóc qua điện thoại' - Ảnh 1
Hình ảnh chân trẻ được chụp khi đi bó thuốc ngày 17/2 - Ảnh: VietNamNet

Theo lời phụ huynh, ngày 20/2, gia đình chị đưa con vào một bệnh viện khám, chụp X-quang và được kết luận con đã bị gãy chéo 1/3 xương chày chân trái, trên phim chụp có mảnh vỡ xương. 

Thấy chấn thương nặng, 20h30 cùng ngày, gia đình chị cũng yêu cầu nhóm lớp mẫu giáo trích xuất camera. Đến 21h06 cùng ngày, gia đình chị nhận được tin nhắn từ cô phụ trách lớp rằng quản lý cơ sở báo do quá 3 ngày nên không thể xem lại camera. Theo chị Phượng, sau này phía nhóm lớp mẫu giáo giải trình không trích xuất được camera do dung lượng bộ nhớ thấp nên dữ liệu cũ bị dữ liệu mới chèn lên thay thế. 

Vị phụ huynh cho rằng, sự việc xảy ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của con, bởi đây là một chấn thương rất nặng - hoàn toàn khác hẳn với thông tin ban đầu mà gia đình nhận được từ cô phụ trách. Cùng với việc không thể cung cấp dữ liệu camera, nên gia đình chị đã yêu cầu nhóm lớp mẫu giáo này và cô giáo cùng phối hợp làm rõ sự việc. Tuy nhiên, phụ huynh bất bình bởi sau rất nhiều trì hoãn với những lý do khác nhau, phải đến ngày 9/3 (tức 18 ngày sau khi gia đình có yêu cầu làm rõ sự việc), nhóm lớp mẫu giáo trên mới bố trí buổi làm việc chính thức đầu tiên với gia đình.

Song, theo chị Phượng, tính cả lần đó, đến nay đã qua 4 lần làm việc, nhưng phía Nhóm lớp mẫu giáo độc lập tư thục Ngôi Nhà Xanh vẫn chưa đưa ra được câu trả lời thỏa đáng với những câu hỏi của gia đình và hai bên chưa tìm được sự thống nhất.

Mẹ của P.N bày tỏ trăn trở chấn thương của con nặng như vậy, liệu sự việc có đúng như lời cô L.A trình bày? Chị cũng đặt câu hỏi về quy trình xử lý của cơ sở khi xảy ra sự cố và ứng xử và trách nhiệm của đội ngũ giáo viên, nhóm lớp mẫu giáo khi tai nạn xảy ra với trẻ...

Theo chị Phượng, với chấn thương nặng của con, cùng việc cơ sở không trích xuất được camera và cả quá trình trì hoãn làm việc; khi buộc phải đối diện, làm việc, nhiều lần cơ sở thay đổi thông tin về các tình tiết... chị mong mỏi được làm rõ các vấn đề.

Vụ bé trai 3 tuổi gãy chân sau khi đi học ở Hà Nội: 'Tôi có nghe rõ tiếng con khóc qua điện thoại' - Ảnh 2
Đại diện UBND phường Cổ Nhuế 1 cho biết đã yêu cầu cơ sở mầm non độc lập tư thục Ngôi Nhà Xanh 1 và Ngôi Nhà Xanh 2 chấm dứt hoạt động - Ảnh: Zing

Đến sáng ngày 13/4, theo thông tin từ Zing, đại diện UBND phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết phường đã ra văn bản yêu cầu chấm dứt ngay hoạt động tiếp nhận, trông giữ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ của cơ sở mầm non Ngôi Nhà Xanh 1 và Ngôi Nhà Xanh 2.

UBND phường cũng yêu cầu tháo dỡ toàn bộ hệ thống biển hiệu, quảng cáo có liên quan đến cơ sở mầm non Ngôi Nhà Xanh 1, Ngôi Nhà Xanh 2.

Bên cạnh đó, chủ cơ sở mầm non này phải thông tin ngay đến toàn thể phụ huynh học sinh và giáo viên, nhân viên của cơ sở về việc cơ sở mầm non Ngôi Nhà Xanh 1, Ngôi Nhà Xanh 2.

Chủ cơ sở mầm non cũng phải có phương án đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền lợi, trách nhiệm đối với học sinh, phụ huynh học sinh và các tổ chức, cá nhân có liên quan khi chấm dứt hoạt động và chuyển về UBND phường Cổ Nhuế 1 chậm nhất đến ngày 14/4.

Nếu chủ cơ sở cố tình tổ chức hoạt động giáo dục mầm non tại địa chỉ lô 68-69 TT4, khu đô thị TP Giao Lưu, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, cơ sở tự chịu trách nhiệm với phụ huynh học sinh, cơ quan quản lý các cấp và trước pháp luật.

 

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