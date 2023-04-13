Hé lộ nguyên nhân ban đầu khiến bé trai 2 tuổi bị bố mẹ hành hạ dã man ở TP.HCM

Xã hội 13/04/2023 14:45

Công an huyện Hóc Môn đã mời làm việc đối với cha mẹ của bé trai H.K (2 tuổi). Đồng thời, những thông tin do người cô và hàng xóm cung cấp đã được cơ quan công an ghi nhận và tiến hành xác minh làm rõ.

Liên quan đến vụ bé trai nghi bị bạo hành ở xã Thới Tam Thôn (H.Hóc Môn, TP.HCM), theo thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 13/4, Công an H.Hóc Môn hiện đang lấy lời khai của cha mẹ, người thân và hàng xóm điều tra làm rõ vụ việc.

Lấy lời khai của người thân cháu H.K - theo chị Ngọc, cha của bé trai tên C., còn mẹ tên T. L.. Anh C. là con cả trong nhà, có mối quan hệ anh em họ hàng với chị Hiền.

Thời điểm trước, vì K. sinh ra có đôi mắt hí không giống cha nên C. nghi ngờ không phải con mình. Riêng với đứa con thứ hai 6 tháng tuổi thì vợ chồng C. lại vô cùng cưng chiều, nuôi nấng rất bụ bẫm.

Sau đó, bé K. đã được 2 vợ chồng đưa vào viện mồ côi. Thế nhưng, khi nghe trung tâm và mạnh thường quân cho số tiền 70 triệu đồng, vợ chồng anh đã lên kế hoạch đón bé trở nhà nuôi hơn một tháng nay. Suốt thời gian này, vợ chồng C. gần như không đi làm và chỉ đóng cửa ở trong phòng.

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Bé K. được phát hiện với nhiều vết thương trên người, cơ thể gầy gò - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, vào sáng ngày 12/4, cha mẹ đã đưa bé H.K. đến gửi cho người cô ruột tên T. Chị và người dân xung quanh phát hiện cháu K. bị bỏng khá nặng vùng mặt. Vùng lưng của bé có nhiều thương tích khác, tay phải bị gãy. Vụ việc được trình báo cơ quan công an.

Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) thông tin, bé trai (25 tháng) bị bạo hành được BV Đa khoa khu vực Hóc Môn chuyển đến vào ngày 12/4 với chẩn đoán đa tổn thương, gãy thân xương cánh tay, đa xây xát, bỏng da độ I-II, chấn thương đầu.

Hé lộ nguyên nhân ban đầu khiến bé trai 2 tuổi bị bố mẹ hành hạ dã man ở TP.HCM - Ảnh 2
Phòng trọ nơi K. sống cùng cha mẹ - Ảnh: Báo Tiền Phong

Bé nhập Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng suy hô hấp và sốc mạch 160l/phút, huyết áp khó đo, có nhiều vết thương trán 3x0,5 cm, sưng u trán 3x3 cm. Ngoài ra, vết thương hai đầu núm vú của bé trai lở loét; xây xát hai gò má, mũi và nhân trung, cằm; biến dạng cánh tay phải; trợt da vùng ngực bụng và hông đùi trái. Bé còn bị hai vết loét vùng cột sống thắt lưng 2x2 cm, gãy 1/3 giữa xương cánh tay phải.

 

Đến ngày 13/4, Nhi đồng 2 cho biết, bé được thở máy, điều trị tích cực, bù dịch, bó bột cánh tay phải, vệ sinh chăm sóc vết thương. Chụp CT scan sọ não ghi nhận xuất huyết dưới màng cứng, tụ máu mô mềm da đầu hai bên. Hiện tình trạng bé còn nặng, tiếp tục được hồi sức tích cực và phối hợp điều trị nhiều chuyên khoa.

Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) đang làm việc đối với cha mẹ của bé trai. Bước đầu, lực lượng công an kiểm tra nhanh, xác định cả bố và mẹ bé trai âm tính với ma túy. Người mẹ đã thừa nhận có đánh con.

Tình trạng sức khỏe 'đáng lo ngại' của bé trai 2 tuổi nghi bị bố mẹ bạo hành ở TP.HCM

Tình trạng sức khỏe 'đáng lo ngại' của bé trai 2 tuổi nghi bị bố mẹ bạo hành ở TP.HCM

Vào trưa ngày 13/4, Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM thông tin về tình hình sức khỏe của bé trai ở huyện Hóc Môn có dấu hiệu bị cha mẹ bạo hành.

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