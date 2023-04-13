Vào trưa ngày 13/4, Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM thông tin về tình hình sức khỏe của bé trai ở huyện Hóc Môn có dấu hiệu bị cha mẹ bạo hành.

Theo thông tin từ VTC News, vào trưa ngày 13/4, liên quan đến vụ bé trai ở huyện Hóc Môn có dấu hiệu bị cha mẹ bạo hành, Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM thông tin, bệnh trạng bé còn nặng, các bác sĩ tiếp tục hồi sức tích cực và phối hợp điều trị nhiều chuyên khoa.

Các bác sĩ nhận định, bé bị suy nhược cơ thể và tiến hành điều trị nội khoa, hỗ trợ dinh dưỡng, dùng thuốc an thần. Hiện tình trạng của bé K. vẫn nặng. Em đang được hồi sức tích cực và phối hợp điều trị nhiều chuyên khoa.

"Lúc này, chưa thể tiên lượng được tình trạng của bé K.", nguồn tin tại Bệnh viện Nhi đồng 2 chia sẻ.

Trước đó, ngày 12/4, Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận bé trai bị suy hô hấp, sốc mạch 160/phút, huyết áp khó đo. Cơ thể trẻ có nhiều vết thương, sưng u trán, vết thương 2 đầu núm vú lở loét, nhiều vết thương vùng má, mũi, mặt… Ngoài ra, em còn bị biến dạng cánh tay phải, trợt da vùng ngực bụng, hông đùi trái, 2 vết loét vùng cột sống thắt lưng, gãy 1/3 giữa xương cánh tay phải.

Bệnh nhi được thở máy, điều trị tích cực, bù dịch, vệ sinh chăm sóc vết thương. Kết quả chụp CT não ghi nhận xuất huyết dưới màng cứng, tụ máu mô mềm da đầu 2 bên.

Vết thương trên người bé trai - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, vào sáng 12/4, cha mẹ đã đưa bé H.K. đến gửi cho người cô ruột tên T. Chị và người dân xung quanh phát hiện cháu K. bị bỏng khá nặng vùng mặt. Vùng lưng của bé có nhiều thương tích khác, tay phải bị gãy. Vụ việc được trình báo cơ quan công an.

Bé K. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn. Thời điểm nhập viện, bé trai có nhiều vết thương cũ vùng mặt, gãy biến dạng cánh tay phải, bỏng rộp độ 1-2 diện tích 6% vùng ngực, bụng, bẹn và mông.

Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) đang làm việc đối với cha mẹ của bé trai. Bước đầu, lực lượng công an kiểm tra nhanh, xác định cả bố và mẹ bé trai âm tính với ma túy. Người mẹ đã thừa nhận có đánh con.

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