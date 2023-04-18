Tài khoản P.P cho biết gia đình vừa hoàn thành xong việc lo hậu sự cho N.T.Y.N. Vì quá đau xót trước sự mất mát lớn lao, tài khoản P.P đã đăng tải bài tâm sự cùng những hình ảnh cháu gái đón sinh nhật tuổi 17 vào hồi tháng 3/2023 vừa qua.

Vào tối ngày 17/4, tài khoản Facebook có tên P.P tự nhận là dì của nữ sinh N.T.Y.N (sinh năm 2007) học sinh lớp 10A15, Trường THPT chuyên Đại học Vinh - thuộc Đại học Vinh). N.T.Y.N là nữ sinh tự tử tại nhà riêng hôm 15/4.

Ngoài ra, người này tâm sự, gia đình rất tự hào về Y.N khi nữ sinh vừa xinh đẹp, học giỏi lại ngoan ngoãn. Những tấm ảnh mới nhất chụp Y.N trong buổi sinh nhật tròn 17 tuổi mà gia đình tổ chức cho em.

Tài khoản P.P chia sẻ: "Y.N là cái tên mà dì và cậu đã đặt cho em. Đứa cháu đầu tiên nên được cưng yêu hết mực. Con lớn lên trong sự yêu thương và tự hào của gia đình, được dạy dỗ cẩn thận, từ việc nhỏ nhất như ăn thế nào cho lịch sự, đi đứng ra sao…, con thông minh, khéo tay hay làm, vui vẻ và hài hước. Vừa mới khoe với cả nhà là được học bổng. Vậy mà giờ này đau đứt từng khúc ruột con ơi... mẹ và dì cũng hẹn em thi xong Đại học là ta đi chơi và làm nhiều thứ… Vậy mà con ơi, sao đau tnay con ơi…".

Bài đăng kèm những hình ảnh của tài khoản P.P nhanh chóng nhận được sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người để lại bình luận chia buồn sâu sắc với gia đình và mong nữ sinh yên nghỉ.

Bài đăng của tài khoản P.P đang nhận được sự chú ý - Ảnh: FBNV

Những dòng tin nhắn của nữ sinh N.T.Y.N - Ảnh: FBNV

Trước đó, theo thông tin từ VTV News, em N.T.Y.N. (SN 2007, học sinh lớp 10A15, Trường THPT chuyên Đại học Vinh, thuộc Đại học Vinh) đã tự tử vào tối 15/4 tại nhà riêng.

Bài viết được cho là của người thân em N. cho biết, em vốn học giỏi nhất nhì lớp, thế nhưng nữ sinh này đã bất ngờ bỏ học và từng nói với mẹ "con sợ đi học, con sợ đến trường". Sau đó, khi mẹ tìm hiểu ra mới biết con bị đánh, bị ngược đãi và bị áp đảo tâm lý.

Lo lắng cho con, người mẹ đã đến trường xin cho con chuyển lớp, tìm cô chủ nhiệm để nhờ can thiệp. Phía nhà trường không đồng ý cho nữ sinh chuyển lớp mà hứa sẽ xử lý nghiêm vụ việc khiến người mẹ cũng phần nào yên tâm, tiếp tục cho con học ở ngôi trường ấy. Tuy nhiên, sau đó, em N. nhằm lúc bố mẹ vắng nhà, khóa trái cửa thắt cổ tự vẫn.

Bài viết được cho là của người thân em N. cho biết, em vốn học giỏi nhất nhì lớp, thế nhưng nữ sinh này đã bất ngờ bỏ học và tự tử - Ảnh: VTV News

Trước thông tin này, ông Phạm Xuân Chung, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Đại học Vinh cho biết, trước đó vào khoảng giữa học kỳ 1, em N. có lên gặp thầy để xin chuyển sang lớp khác cùng khối với lý do là muốn sang lớp cô giáo này chủ nhiệm để học.

Ông Chung cho biết thêm, Ban giám hiệu nhà trường cũng như giáo viên, học sinh của lớp đã đến chia buồn, động viên gia đình của nữ sinh. Đồng thời, nhà trường cũng đang làm rõ các thông tin trên mạng về việc nữ sinh này tự tử do bị bạo hành học đường.

Theo cô giáo Đặng Việt Hà, chủ nhiệm lớp 10A15, ở lớp em N. là một học sinh ngoan, chấp hành tốt các nội quy của trường. Kết quả học lực kỳ 1 loại giỏi, hạnh kiểm tốt. Khoảng cuối học kỳ 1, em N. có nhắn tin cho cô hỏi về mẫu đơn xin chuyển lớp. Chia sẻ về thông tin em N. bị cả lớp xa lánh, cô Đặng Việt Hà xác nhận trước đó khi vào lớp, em N. có chơi thân với một nhóm bạn, một thời gian sau thì các bạn và N. không chơi chung nữa.

Trường THPT Chuyên - Đại học Vinh đã có buổi làm việc với báo chí để thông tin về vụ một nữ sinh lớp 10 tự tử nghi do bạo lực học đường - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Cũng theo cô Hà, có một số nhóm chát riêng trên mạng xã hội của các bạn học sinh này nhưng vì nhóm kín nên cô không biết được câu chuyện và nội tình. Thời gian qua em N. nghỉ học nhiều. Trong đó có nhiều lần mẹ N. nhắn tin xin nghỉ với nhiều lý do khác nhau, trong đó có lý do đau chân, đau cổ, ốm...

Trước khi sự việc xảy ra, em N. tiếp tục nghỉ học. Cô Hà đã gọi điện thoại cho phụ huynh thì biết được có một số lần em N. tự lấy điện thoại của mẹ nhắn tin cho cô xin nghỉ học. Cô Hà cũng đã gặp em N. hỏi thăm về tình hình của em.

Ông Nguyễn Hồng Soa cho biết, sau khi sự việc xảy ra, phía nhà trường đã làm báo cáo gửi cơ quan công an và đơn vị quản lý nhà trường. Hiện phía nhà trường đang khẩn trương làm việc với các bên liên quan để có thông tin khách quan nhất về sự việc này.