Hé lộ những dòng tin nhắn 'đầy ấm ức' của nữ sinh trường chuyên ĐH Vinh trước khi tự tử

Xã hội 18/04/2023 10:23

Sự việc về nữ sinh N.T.Y.N (sinh năm 2007) học sinh lớp 10A15, Trường THPT chuyên Đại học Vinh - thuộc Đại học Vinh) tự tử tại nhà riêng hôm 15/4 đang nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.

Vào tối ngày 17/4, tài khoản Facebook có tên P.P tự nhận là dì của nữ sinh N.T.Y.N (sinh năm 2007) học sinh lớp 10A15, Trường THPT chuyên Đại học Vinh - thuộc Đại học Vinh). N.T.Y.N là nữ sinh tự tử tại nhà riêng hôm 15/4.

Tài khoản P.P cho biết gia đình vừa hoàn thành xong việc lo hậu sự cho N.T.Y.N. Vì quá đau xót trước sự mất mát lớn lao, tài khoản P.P đã đăng tải bài tâm sự cùng những hình ảnh cháu gái đón sinh nhật tuổi 17 vào hồi tháng 3/2023 vừa qua.

Tài khoản P.P chia sẻ: "Y.N  là cái tên mà dì và cậu đã đặt cho em. Đứa cháu đầu tiên nên được cưng yêu hết mực. Con lớn lên trong sự yêu thương và tự hào của gia đình, được dạy dỗ cẩn thận, từ việc nhỏ nhất như ăn thế nào cho lịch sự, đi đứng ra sao…, con thông minh, khéo tay hay làm, vui vẻ và hài hước. Vừa mới khoe với cả nhà là được học bổng. Vậy mà giờ này đau đứt từng khúc ruột con ơi... mẹ và dì cũng hẹn em thi xong Đại học là ta đi chơi và làm nhiều thứ… Vậy mà con ơi, sao đau tnay con ơi…".

Ngoài ra, người này tâm sự, gia đình rất tự hào về Y.N khi nữ sinh vừa xinh đẹp, học giỏi lại ngoan ngoãn. Những tấm ảnh mới nhất chụp Y.N trong buổi sinh nhật tròn 17 tuổi mà gia đình tổ chức cho em. 

Bài đăng kèm những hình ảnh của tài khoản P.P nhanh chóng nhận được sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người để lại bình luận chia buồn sâu sắc với gia đình và mong nữ sinh yên nghỉ.

Hé lộ những dòng tin nhắn 'đầy ấm ức' của nữ sinh trường chuyên ĐH Vinh trước khi tự tử - Ảnh 1
Bài đăng của tài khoản P.P đang nhận được sự chú ý - Ảnh: FBNV
Hé lộ những dòng tin nhắn 'đầy ấm ức' của nữ sinh trường chuyên ĐH Vinh trước khi tự tử - Ảnh 2
Những dòng tin nhắn của nữ sinh N.T.Y.N - Ảnh: FBNV

Trước đó, theo thông tin từ VTV News, em N.T.Y.N. (SN 2007, học sinh lớp 10A15, Trường THPT chuyên Đại học Vinh, thuộc Đại học Vinh) đã tự tử vào tối 15/4 tại nhà riêng.

Bài viết được cho là của người thân em N. cho biết, em vốn học giỏi nhất nhì lớp, thế nhưng nữ sinh này đã bất ngờ bỏ học và từng nói với mẹ "con sợ đi học, con sợ đến trường". Sau đó, khi mẹ tìm hiểu ra mới biết con bị đánh, bị ngược đãi và bị áp đảo tâm lý.

Lo lắng cho con, người mẹ đã đến trường xin cho con chuyển lớp, tìm cô chủ nhiệm để nhờ can thiệp. Phía nhà trường không đồng ý cho nữ sinh chuyển lớp mà hứa sẽ xử lý nghiêm vụ việc khiến người mẹ cũng phần nào yên tâm, tiếp tục cho con học ở ngôi trường ấy. Tuy nhiên, sau đó, em N. nhằm lúc bố mẹ vắng nhà, khóa trái cửa thắt cổ tự vẫn.

Hé lộ những dòng tin nhắn 'đầy ấm ức' của nữ sinh trường chuyên ĐH Vinh trước khi tự tử - Ảnh 3
Bài viết được cho là của người thân em N. cho biết, em vốn học giỏi nhất nhì lớp, thế nhưng nữ sinh này đã bất ngờ bỏ học và tự tử - Ảnh: VTV News

Trước thông tin này, ông Phạm Xuân Chung, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Đại học Vinh cho biết, trước đó vào khoảng giữa học kỳ 1, em N. có lên gặp thầy để xin chuyển sang lớp khác cùng khối với lý do là muốn sang lớp cô giáo này chủ nhiệm để học.

Ông Chung cho biết thêm, Ban giám hiệu nhà trường cũng như giáo viên, học sinh của lớp đã đến chia buồn, động viên gia đình của nữ sinh. Đồng thời, nhà trường cũng đang làm rõ các thông tin trên mạng về việc nữ sinh này tự tử do bị bạo hành học đường.

Theo cô giáo Đặng Việt Hà, chủ nhiệm lớp 10A15, ở lớp em N. là một học sinh ngoan, chấp hành tốt các nội quy của trường. Kết quả học lực kỳ 1 loại giỏi, hạnh kiểm tốt. Khoảng cuối học kỳ 1, em N. có nhắn tin cho cô hỏi về mẫu đơn xin chuyển lớp. Chia sẻ về thông tin em N. bị cả lớp xa lánh, cô Đặng Việt Hà xác nhận trước đó khi vào lớp, em N. có chơi thân với một nhóm bạn, một thời gian sau thì các bạn và N. không chơi chung nữa.

Hé lộ những dòng tin nhắn 'đầy ấm ức' của nữ sinh trường chuyên ĐH Vinh trước khi tự tử - Ảnh 4
Trường THPT Chuyên - Đại học Vinh đã có buổi làm việc với báo chí để thông tin về vụ một nữ sinh lớp 10 tự tử nghi do bạo lực học đường - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Cũng theo cô Hà, có một số nhóm chát riêng trên mạng xã hội của các bạn học sinh này nhưng vì nhóm kín nên cô không biết được câu chuyện và nội tình. Thời gian qua em N. nghỉ học nhiều. Trong đó có nhiều lần mẹ N. nhắn tin xin nghỉ với nhiều lý do khác nhau, trong đó có lý do đau chân, đau cổ, ốm...

Trước khi sự việc xảy ra, em N. tiếp tục nghỉ học. Cô Hà đã gọi điện thoại cho phụ huynh thì biết được có một số lần em N. tự lấy điện thoại của mẹ nhắn tin cho cô xin nghỉ học. Cô Hà cũng đã gặp em N. hỏi thăm về tình hình của em.

Ông Nguyễn Hồng Soa cho biết, sau khi sự việc xảy ra, phía nhà trường đã làm báo cáo gửi cơ quan công an và đơn vị quản lý nhà trường. Hiện phía nhà trường đang khẩn trương làm việc với các bên liên quan để có thông tin khách quan nhất về sự việc này.

Nhà trường nói gì về clip nữ sinh trường chuyên ĐH Vinh bị nhóm 'đàn chị' đánh hội đồng?

Nhà trường nói gì về clip nữ sinh trường chuyên ĐH Vinh bị nhóm 'đàn chị' đánh hội đồng?

Gần đây, mạng xã hội xôn xao clip quay cảnh một nữ sinh mặc đồ đồng phục trường học bị nhóm người đánh. Clip gần 2 phút quay cảnh nữ sinh này bị các cô gái dồn đến chân tường rồi lăng mạ với lời lẽ tục tĩu.

Xem thêm
Từ khóa:   nữ sinh tử tự ở Vinh tin moi tin nóng tin 24h

TIN MỚI NHẤT

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 59 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 2 giờ 59 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 2 giờ 59 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 3 giờ 0 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 3 giờ 0 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 3 giờ 0 phút trước
3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 3 giờ 0 phút trước
Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước
Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Tâm sự 3 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt