Xót xa tang lễ của nữ sinh trường chuyên ở Vinh tự tử: 'Vừa khoe được học bổng, vậy mà giờ này đau đứt từng khúc ruột'

Xã hội 18/04/2023 12:04

Ngày 18/4, gia đình đã tổ chức mai táng cho em N.T.Y.N (17 tuổi, là học sinh lớp 10A15, Trường THPT chuyên - Đại học Vinh, Nghệ An), sau 3 ngày phát hiện em tự tử.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, vào ngày 18/4, gia đình đã tổ chức mai táng cho em N.T.Y.N (17 tuổi, là học sinh lớp 10A15, Trường THPT chuyên - Đại học Vinh, Nghệ An), sau 3 ngày phát hiện em tự tử. 

Em N. là chị cả trong nhà có 3 chị em, bố mẹ đều là công chức nhà nước. Em N. học giỏi, ngoan ngoãn, thi đỗ vào trường chuyên có tiếng của tỉnh Nghệ An. Vì vậy, tất cả mọi người đều bàng hoàng, sững sờ và không thể tin nổi thiếu nữ đang ở độ tuổi đẹp nhất nay đã không còn nữa.

Chị P.P. (dì của nữ sinh N.T.Y.N) đau xót cho biết: "Cháu N. vừa đón sinh nhật tuổi 17 vào hồi tháng 3/2023 vừa qua. Con bé xinh đẹp, thông minh, khéo tay hay làm, vui vẻ và hài hước, vừa mới khoe với cả nhà là được học bổng do đạt học lực giỏi học kỳ 1, trong kỳ đầu tiên của lớp 10. Vậy mà…".

Xót xa tang lễ của nữ sinh trường chuyên ở Vinh tự tử: 'Vừa khoe được học bổng, vậy mà giờ này đau đứt từng khúc ruột' - Ảnh 1
Căn nhà khang trang nay phủ kín không khí tang thương - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Người thân cung cấp nhiều tin nhắn trò chuyện giữa 2 mẹ con trước khi em N. tự tử. Theo đó, trong trò chuyện với mẹ, em N.T.Y.N. nhiều lần tâm sự "chán, không muốn đi học nữa". 

Sau khi phát hiện sự việc, người mẹ của em N. đã 2 lần lên gặp Ban Giám hiệu nhà trường để phản ánh việc con gái bị bạo lực học đường, bị cô lập, đồng thờixin chuyển lớp cho con gái. Trong đó, một lần chị gặp trực tiếp Hiệu trưởng, lần còn lại Hiệu trưởng đi vắng, chị phản ánh tới giáo viên dạy giáo dục quốc phòng.

Cũng theo phụ huynh em N., gần đây nữ sinh này còn bị nhóm học sinh kia rủ nhau chặn đường để đánh. Người mẹ đã phải đến tận trường đón con gái nên chưa có việc gì xảy ra. Sau vụ việc lần đó, chị đã điện thoại phản ánh trực tiếp cho cô giáo chủ nhiệm...

Được ít buổi, cô giáo cho em N. ngồi một chỗ khác, tách với nhóm bạn kia nên em cảm thấy bình thường. Tuy nhiên, đến tiết cô chủ nhiệm lại bắt em N. và các em đang bị cô lập đến ngồi chung với nhóm bạn kia. "Học răng nổi. Con rành buồn ạ", em N. nhắn tin tâm sự với mẹ, đồng thời tự chụp bức ảnh em đang khóc để gửi cho mẹ.

Do không thể chịu nổi, cho đến tối 15/4, nhân lúc bố mẹ vắng nhà, nữ sinh này đã mua dây thừng rồi vào phòng, khóa kín cửa và treo cổ tự tử.

Xót xa tang lễ của nữ sinh trường chuyên ở Vinh tự tử: 'Vừa khoe được học bổng, vậy mà giờ này đau đứt từng khúc ruột' - Ảnh 2
Trường THPT chuyên Đại học Vinh - nơi em Ng. theo học trước khi xảy ra sự việc đau lòng - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Liên quan đến việc này, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, cô Đặng Việt Hà - giáo viên chủ nhiệm lớp 10A15, Trường THPT chuyên Đại học Vinh - chia sẻ các giáo viên và học sinh rất đau buồn, bất ngờ và bàng hoàng trước sự việc bởi Ng. được đánh giá "là một học sinh ngoan ngoãn, thực hiện tốt các nội quy trường lớp, đạt học lực giỏi học kỳ 1".

Cô Hà thông tin, trước ngày 20-11-2022 cô biết tin Ng. không còn chơi với một nhóm bạn trong lớp như thời gian trước. Cô Hà gặp gỡ riêng, tìm hiểu tâm tư các em thì được các em trả lời lý do là "không hợp nhau".

Ngoài ra, ông Phạm Xuân Chung, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên - Đại học Vinh thừa nhận, hồi học kỳ 1, em N.T.Y.N. một mình lên gặp ông để xin chuyển lớp nhưng không nói em bị cô lập, bị bạo lực học đường, mà nói lý do chuyển là có quen một giáo viên lớp bên cạnh nên xin chuyển qua đó.

Người mẹ sau đó cũng đến gặp ông đề xuất xin chuyển lớp. Nhưng vì N. là học sinh "chất lượng cao", nên trường không thể đáp ứng nhu cầu ngay. Vị hiệu trưởng giải thích thêm, lớp 10 hiện nay đang thực hiện chương trình THPT mới, nhất là chương trình chất lượng cao học 2 buổi/ngày. Ở trong chương trình có nhiều phân nhánh khác nhau để cho các em lựa chọn học. 

Khi đang học chương trình THPT mới này không chuyển ngay được vì đang liên quan đến các môn học, trong chương trình mới các môn học của các lớp khác nhau, chuyển giữa kỳ thì điểm của lớp này với lớp kia là khác nhau. Vị hiệu trưởng nói thêm, hệ chất lượng cao có sự phân hóa các lớp, các mức độ khác, điểm thi đầu vào em N. phân vào lớp A15 tức là lớp thứ 3, nếu xin chuyển lên lớp thứ 1, thứ 2 thì phải chứng minh được kết quả học tập.

Hé lộ những dòng tin nhắn 'đầy ấm ức' của nữ sinh trường chuyên ĐH Vinh trước khi tự tử

Hé lộ những dòng tin nhắn 'đầy ấm ức' của nữ sinh trường chuyên ĐH Vinh trước khi tự tử

Sự việc về nữ sinh N.T.Y.N (sinh năm 2007) học sinh lớp 10A15, Trường THPT chuyên Đại học Vinh - thuộc Đại học Vinh) tự tử tại nhà riêng hôm 15/4 đang nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.

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