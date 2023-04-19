Mẹ của nữ sinh N.T.Y.N. (học sinh lớp 10A15 trường THPT Chuyên Đại học Vinh) từng cùng con gái lên gặp hiệu trưởng để xin chuyển lớp cho con nhưng không được đồng ý.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, phía gia đình của nữ sinh N.T.Y.N. (học sinh lớp 10A15 trường THPT Chuyên Đại học Vinh) đã đăng tải nhiều đoạn tin nhắn của nữ sinh này với mẹ lên mạng xã hội để phán ánh việc nữ sinh này bị nhóm bạn cô lập trước khi xảy ra sự việc thương tâm trên. Vào ngày 18/4, chị P.T.T.V. (mẹ của nữ sinh N.) cho biết, chị đã biết chuyện con gái bị bạo lực học đường dưới hình thức bị cô lập. Không chỉ con gái chị mà có 3 bạn học khác cùng lớp cũng bị trong tình trạng tương tự. Cụ thể, chị V. cho biết, chị đã cùng con gái lên gặp hiệu trưởng Trường THPT chuyên Đại học Vinh đề xuất xin chuyển lớp cho con. Tuy nhiên, hiệu trưởng nhà trường đã không đồng ý.

Gia đình tổ chức tang lễ cho em N. ngày 17/4 - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam Chị V. đã đi với bé N. lên gặp một lần. Hiệu trưởng nói là sẽ xem xét như thế nào, sẽ chấn chỉnh lại lớp. Gia đình cứ yên tâm, thầy sẽ chấn chỉnh. Thầy sẽ xem xét kết quả học kỳ 1 của cháu như thế nào. Học kỳ 1 của cháu đạt học sinh giỏi. Sau đó vẫn không thấy nhà trường giải quyết. Cũng theo chị V., chị từng gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm thông báo về vấn nạn bạo lực học đường tại lớp 10A15. Tuy nhiên sau đó sự việc vẫn không được giải quyết. Chị V. cũng xác nhận thông tin có lần con gái nhắn tin cho chị lên đón vì sợ bị nhóm bạn chặn đường đánh. Chị V. sau đó đã lên đón con nên không xảy ra sự việc gì.

Cô Đặng Việt Hà cho biết nữ sinh N. nghỉ học nhiều trong thời gian qua - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, cô Đặng Việt Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 10A15, trường THPT chuyên Đại học Vinh lại khẳng định, phụ huynh và em N. chưa từng xin cô chuyển lớp. Cô Hà cho biết, khoảng cuối học kỳ 1, em N. có nhắn tin riêng cho cô giáo hỏi về mẫu đơn xin chuyển lớp và hỏi nếu viết đơn thì nộp cho ai. Lúc đó, cô Hà chỉ trả lời không có mẫu đơn này và việc chuyển lớp thuộc thẩm quyền của Ban Giám hiệu nhà trường. Về lý do muốn chuyển lớp, em N. không chia sẻ nên cô Hà không nắm được. Cô Hà cũng chia sẻ thê, thời gian qua, em N. thường xuyên nhắn tin xin nghỉ với lý do đau chân, đau đốt sống cổ. Khi thấy em nghỉ học nhiều quá, cô Hà đã gọi điện cho phụ huynh tìm hiểu. Cô Hà cũng đã gặp riêng và hỏi thăm nhiều lần. Còn ông Phạm Xuân Chung – Hiệu trưởng trường THPT chuyên Đại học Vinh cho biết, giữa học kỳ 1, em N. có đến trực tiếp gặp trao đổi việc chuyển lớp. ông Chung cũng trả lời em rằng, vấn đề chuyển lớp trong chương trình mới này không phải muốn chuyển là chuyển ngay được. Vì nó liên quan đến các quy định của nhà trường. Vị Hiệu trưởng nói gia đình em N. chưa gặp thầy để trao đổi về vấn đề xin chuyển lớp.

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