Xót xa dòng tin nhắn cuối cùng gửi cho bạn thân của nữ sinh lớp 10 trước khi tự tử

Xã hội 19/04/2023 13:56

Vụ việc em N.T.Y.N, 17 tuổi, lớp 10A5 Trường THPT chuyên Đại học Vinh đã tự tử tại nhà riêng, nghi do bạo lực học đường khiến dư luận không khỏi bàng hoàng và thương xót.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào ngày 19/4, mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin, hình ảnh chụp tin nhắn được cho là của nữ sinh N.T.Y.N, lớp 10A15 Trường THPT chuyên Đại học Vinh, nhắn với bạn thân.

Cụ thể, tin nhắn được gửi vào thời điểm đêm khuya, trong đó, nữ sinh Y.N nhắn với bạn tên T.A là “không có N.”, “T.A phải thật mạnh mẽ nha”, “T.A nhớ ăn sáng”…

Thấy có thông điệp bất thường, người bạn tên T.A nhắn lại, phê phán Y.N và nhắc bạn đi ngủ vì muộn rồi. Tuy nhiên, Y.N vẫn nhắn tiếp với nội dung nhắc bạn T.A phải ăn sáng vì bạn này hay bỏ bữa sáng. T.A đã nhắn lại, rủ Y.N sáng mai đi ăn sáng.

Ngay sau đó, nội dung tin nhắn nói trên gây xúc động sâu sắc đối với nhiều người. Nhiều người đã bình luận bày tỏ xót xa cho Y.N, trước khi có ý định rời xa cuộc sống vẫn nhắc nhở bạn thân giữ gìn sức khỏe, mạnh mẽ, vững vàng trong cuộc sống.

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Những tin nhắn được cho là của nữ sinh lớp 10 nói với bạn thân trước khi tự tử - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, vào ngày 18/4, lãnh đạo trường Đại học Vinh cho biết, sau khi trên mạng xã hội lan truyền thông tin nữ sinh Trường THPT chuyên ĐH Vinh tự tử nghi do bạo lực học đường, cơ quan Công an TP. Vinh và tỉnh Nghệ An đã đến làm việc với nhà trường để xác minh làm rõ sự việc.

Sự việc xuất phát từ một tài khoản tự nhận là người thân của nữ sinh chia sẻ. Người đăng tải bài viết cho biết nữ sinh học lực tốt nhưng bỗng dưng bỏ học, nói với mẹ "con sợ đi học, sợ đến trường". Khi người mẹ tìm hiểu mới biết con là nạn nhân của bạo lực học đường.

Nạn nhân là em N.T.Y.N. học sinh lớp 10A15 hệ chất lượng cao trường THPT chuyên ĐH Vinh. Lớp học của N. do cô Đặng Việt Hà làm giáo viên chủ nhiệm. Lớp có tất cả 27 em học sinh. Quá trình học tập, em N. là một học sinh ngoan, chấp hành tốt các nội quy của lớp trường, cố gắng vươn lên học tập. Kết quả học kỳ 1 là học lực giỏi, hạnh kiểm tốt.

Sau cái chết của em N. trên mạng xã hội lan truyền thông tin nữ sinh này là nạn nhân của bạo lực học đường nên mới nghĩ quẩn. Trong buổi trao đổi thông tin, nhà trường cho biết, khoảng cuối học kỳ 1, em N. có nhắn tin cho cô giáo chủ nhiệm hỏi về mẫu đơn xin chuyển lớp. Nữ sinh N. này cũng đã đến gặp hiệu trưởng nhà trường để xin chuyển sang lớp bên cạnh.

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Em N.T.Y.N. (SN 2007) đã tự tử vào tối 15/4 tại nhà riêng. - Ảnh: VTV News

Nói về thông tin em N. bị cô lập, cô Đặng Việt Hà cho biết thời gian đầu khi vào học, em N. có chơi thân với một nhóm bạn. Một thời gian sau thì các bạn và N. không còn chơi chung nữa.

Sau sự việc xảy ra, trường ĐH Vinh đã có văn bản báo cáo gửi Vụ Giáo dục chính trị và công tác HSSV (Bộ GD&ĐT), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An, Sở GD&ĐT, Công an tỉnh Nghệ An về nội dung dư luận thông tin nữ sinh lớp 10, Trường THPT Chuyên ĐH Vinh tự vẫn.

Hiện tại, nguyên nhân dẫn đến vụ việc vẫn đang được xác minh, làm rõ.

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Theo lời bà V., N. là học sinh giỏi trong năm học qua. Học kỳ 1 cả khóa có 15 lớp, chỉ có 13 bạn được học bổng, trong đó có N. Kể từ đó các bạn làm căng đến mức em N. sống không được, đi học cũng không yên.

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