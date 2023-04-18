NÓNG: Công an chính thức vào cuộc vụ nữ sinh trường chuyên ĐH Vinh tự tử nghi do bạo lực học đường

Xã hội 18/04/2023 21:49

Công an TP.Vinh và tỉnh Nghệ An đã đến làm việc với nhà trường trong vụ nữ sinh Trường THPT chuyên ĐH Vinh tự tử nghi do bạo lực học đường.

Theo thông tin từ Zing News, ngày 18/4, lãnh đạo Trường Đại học Vinh, ông Nguyễn Hồng Soa cho biết công an địa phương đã đến làm việc với Trường THPT chuyên trực thuộc đơn vị liên quan đến sự việc nữ sinh N.T.Y.N (học sinh lớp 10A15) tự tử tại nhà riêng vào tối 15/4.

“Nhà trường đã yêu cầu THPT chuyên Đại học Vinh làm báo cáo tường trình đầy đủ, phối hợp với cơ quan điều tra. Ngoài ra sẽ kiểm tra, rà soát có hay không tình trạng bạo lực học đường để chấn chỉnh”, vị lãnh đạo thông tin với Zing News.

Nhiều ngày qua, mạng xã hội lan truyền các bài viết với thông tin nữ sinh N.T.Y.N. (học sinh lớp 10A15, Trường THPT Chuyên Đại học Vinh) tự tử nghi do liên quan đến bạo lực học đường. Theo báo cáo từ Đại học Vinh và trường THPT chuyên Đại học Vinh, tối 15/4, đơn vị nhận được thông tin em N.T.Y.N. mất tại nhà riêng ở phường Trung Đô, TP.Vinh.

Theo báo điện tử Kinh Tế và Đô Thị, liên quan đến vụ việc nữ sinh Trường THPT chuyên ĐH Vinh tự tử nghi bị bạo lực học đường, Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác Học sinh sinh viên, (Bộ GD&ĐT) Trần Văn Đạt cho biết, Bộ đã nhận báo cáo, đồng thời tiếp tục theo sát thông tin về vụ việc.

Theo đó, ngay sau khi có thông tin về vụ việc, Bộ GD&ĐT đã yêu cầu Trường ĐH Vinh và Sở GD&ĐT Nghệ An báo cáo vụ việc. Tại báo cáo của Trường ĐH Vinh, nhà trường xác nhận có sự việc em N.T.Y.N. mất tại nhà riêng, tuy nhiên đoạn clip chia sẻ trên mạng là không chính xác.

NÓNG: Công an chính thức vào cuộc vụ nữ sinh trường chuyên ĐH Vinh tự tử nghi do bạo lực học đường - Ảnh 1
Sự việc nữ sinh Trường THPT chuyên ĐH Vinh tự tử nghi do bạo lực học đường đang gây xôn xao dư luận - Ảnh: Báo điện tử Kinh Tế và Đô Thị

“Bộ yêu cầu nhà trường tiếp tục theo sát vụ việc, có thông tin gì mới kịp thời báo cho Bộ", Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác Học sinh sinh viên (Bộ GD&ĐT) Trần Văn Đạt nói.

Bên cạnh đó, Vụ cũng đề nghị các đơn vị liên quan có biện pháp ổn định tinh thần, tránh những diễn biến, ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý học sinh.

Thông tin MỚI trong vụ nữ sinh trường chuyên ĐH Vinh tự tử, nghi do bạo lực học đường

Thông tin MỚI trong vụ nữ sinh trường chuyên ĐH Vinh tự tử, nghi do bạo lực học đường

Sự việc về nữ sinh N.T.Y.N (học sinh lớp 10A15, Trường THPT chuyên Đại học Vinh - thuộc Đại học Vinh) tự tử tại nhà riêng hôm 15/4 đang nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.

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