Đêm qua, tại KCN Đại Đồng (Bắc Ninh), một phụ nữ bị dao đâm nhiều nhát, tử vong tại chỗ. Sau khi khám nghiệm hiện trường, Cơ quan công an đang tích cực điều tra nguyên nhân và tổ chức truy bắt nghi phạm.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, ngày 21/4, Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với Công an TP Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) điều tra và truy bắt nghi phạm sát hại người phụ nữ tại KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, phường Tân Hồng, TP Từ Sơn.

Hiện trường vụ án - Ảnh: VTC News

Dẫn tin từ VTC News, khoảng 21h ngày 20/4, công an nhận tin báo tại lô J5, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, một người phụ nữ bị một thanh niên dùng dao đâm nhiều nhát vào người và tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, nghi phạm rời khỏi hiện trường.

Nghi phạm bỏ chạy sau khi gây án - Ảnh: Vietnamnet

Nhận tin báo, Công an TP Từ Sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân và tổ chức truy bắt nghi phạm.

Theo điều tra ban đầu, nạn nhân quê ở Yên Bái, sinh năm 1990, đang làm công nhân ở KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn.

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