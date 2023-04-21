Người đàn ông 63 tuổi làm nông không khiến người dân khỏi bàng hoàng khi gan dạ làm điều này!

Xã hội 21/04/2023 09:41

Người đàn ông 63 tuổi làm nông mới đây đã gây choáng váng khi đã dũng cảm làm một việc khiến nhiều người trẻ phải suy ngẫm.

Theo báo Dân Trí tối 20/4, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cẩm Lạc (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) xác nhận, một người đàn ông trên địa bàn đã cứu 2 nam sinh khỏi đuối nước.

Theo đó, người có hành động dũng cảm này là ông Võ Kim Huệ (63 tuổi), ở thôn Hưng Đạo, xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên.

Trước đó, chiều hôm 19/4, một nhóm thanh thiếu niên ở xã Cẩm Sơn và Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên rủ nhau đến kênh thủy lợi (đoạn giao giữa thôn Hoa Thám và thôn Hưng Đạo, xã Cẩm Lạc) tắm giải nhiệt.

Do dòng nước sâu và chảy xiết, 3 người bị cuốn trôi. Cùng lúc này, ông Huệ vừa đón cháu đi học về, phát hiện sự việc liền lao xuống cứu.

Sau một hồi vật lộn, người đàn ông 63 tuổi cứu được em T.V.L.H. (16 tuổi) và N.Đ.T. (22 tuổi). Riêng nam sinh N.X.L.N. (16 tuổi, lớp 10, Trường Trung cấp Nghề Hà Tĩnh) bị dòng nước cuốn trôi, mất tích.

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Ông Võ Kim Huệ, người có hành động dũng cảm, cứu được 2 nam sinh khỏi đuối nước (Ảnh: Dân Trí )
 

Thông tin liên quan từ tờ báo Tiền Phong cho biết: Khoảng 18h cùng ngày, thi thể N. được tìm thấy ở cách hiện trường khoảng 2 km. Chiều 20/4, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết năm 2022, thiên tai ở nước ta xảy ra bất thường, cực đoan, trái quy luật ngay từ những tháng đầu năm và trên các vùng miền cả nước với 21/22 loại hình thiên tai (trừ sóng thần), trong đó có 1.072 trận thiên tai đã được thống kê. 

Theo thống kê của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, tại Việt Nam trong năm 2022, thiên tai đã làm 175 người chết và mất tích, thiệt hại về kinh tế ước tính 19.500 tỷ đồng. Từ đầu năm 2023 đến nay, đã xảy ra 3 trận mưa lớn, 21 trận dông lốc, 12 vụ sạt lở bờ sông, 78 trận động đất, 2 đợt rét hại và 12 đợt gió mạnh, sóng lớn trên biển; trong đó, cuối tháng 3/2023 đã xảy ra nắng nóng vượt lịch sử cùng thời kỳ tại Hòa Bình. Thiên tai đã làm 7 người mất tích, thiệt hại kinh tế gần 25 tỷ đồng.

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