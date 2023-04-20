Cán bộ quân sự cứu sống nữ sinh lớp 10 đuối nước trên sông Mã

Xã hội 20/04/2023 19:43

Nữ sinh D. được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Rất may, các cán bộ Ban Chỉ huy quân sự huyện đã sơ cứu, chữa ngạt kịp thời.

Thông tin từ báo Đại Đoàn Kết, chiều 20/4, một số cán bộ của Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Mường Lát phát hiện một nữ sinh bị đuối nước, liền nhảy xuống sông Mã cứu vớt, đưa cháu vào bờ, thực hiện các biện pháp sơ cứu ban đầu kịp thời và đưa đến bệnh viện.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 17h30’ ngày 19/4. Theo đó, sau khi tan học, em V.T.D (SN 2007), dân tộc Mông trú tại Bản Pù Ngùa (xã Pù Nhi, Mường Lát), đang là học sinh lớp 10 Trường THPT Mường Lát cùng một số bạn học rủ nhau ra sông Mã (khu vực gần cầu Mường Lát) tắm. Do nước sông chảy xiết, D. đã bị đuối sức và nước cuốn trôi.

Vào thời điểm trên, 4 cán bộ, nhân viên Ban Chỉ huy quân sự huyện gồm: Thiếu tá Nguyễn Đức Trọng, Thiếu tá Cao Văn Thành, Thiếu tá Lê Văn Lợi và Thượng úy Lương Văn Tuấn đi bộ thể dục ngang qua phát hiện sự việc.

Cán bộ quân sự cứu sống nữ sinh lớp 10 đuối nước trên sông Mã - Ảnh 1
Em V.T.D (SN 2007), dân tộc Mông được các cán bộ quân sự cứu và đưa đến bệnh viện kịp thời - Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết

Ngay lập tức, các cán bộ nêu trên đã nhảy xuống sông để cứu cháu bé vào bờ. Tuy nhiên, sau khi được đưa vào bờ, cơ thể cháu đã tím tái và ngưng thở.

Ngày 20/4, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) huyện Mường Lát cho biết, sau khi được cấp cứu, em V.T.D (16 tuổi, trú bản Pù Ngùa, xã Pù Nhi, đang là học sinh lớp 10) đã qua cơn nguy kịch.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 19/4, em D. cùng các bạn nữ xuống sông Mã (đoạn dưới chân cầu Mường Lát) để tắm. Sau đó, do nước sâu và chảy xiết nên em D. bị đuối nước.

Dẫn tin từ báo Giáo dục và Thời đại, vào thời điểm trên, 4 cán bộ, nhân viên Ban Chỉ huy quân sự huyện gồm: Thiếu tá Nguyễn Đức Trọng, Thiếu tá Cao Văn Thành, Thiếu tá Lê Văn Lợi và Thượng úy Lương Văn Tuấn đi bộ thể dục ngang qua phát hiện sự việc.

Cán bộ quân sự cứu sống nữ sinh lớp 10 đuối nước trên sông Mã - Ảnh 2
Nạn nhân V.T.D được các cán bộ BCH quân sự cứu vào bờ và thực hiện các biện pháp sơ cứu ban đầu - Ảnh: Báo Thanh Hóa

Ngay lập tức, các cán bộ nêu trên đã nhảy xuống sông để cứu cháu bé vào bờ. Tuy nhiên, sau khi được đưa vào bờ, cơ thể cháu đã tím tái và ngưng thở.

Trong lúc nguy cấp, 4 cán bộ, nhân viên Ban Chỉ huy quân sự huyện đã tìm mọi cách để sơ cứu ban đầu cho cháu D. Sau 15 phút nỗ lực chữa ngạt, cơ thể cháu D. ấm dần lên, nhịp tim đập trở lại và được đưa Bệnh viện Đa khoa huyện để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Nữ sinh D. được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Rất may, các cán bộ Ban Chỉ huy quân sự huyện đã sơ cứu, chữa ngạt kịp thời.

Bệnh nhân đã tỉnh táo và trả lời được, thông khí phổi đã được trên 92%. Hiện, các y bác sỹ đang tiếp tục điều trị kháng sinh phòng bội nhiễm, nhiễm trùng phổi và phục hồi não ổn định.

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