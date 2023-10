Sau hơn 2 tuần kể từ ngày xảy ra vụ việc, C. vẫn chưa thoát khỏi tâm lý hoảng loạn, lo sợ. Đêm ngủ C. vẫn hay mê sảng, la hét, cảm giác đang sống trong sợ hãi. Khi thức dậy, C. không nói năng, không muốn tiếp xúc với ai. Cứ nói đến việc quay trở lại trường học, lớp học là em tỏ ra sợ sệt.

Trước đó, do có mâu thuẫn, ngày 2/4, một học sinh của lớp 8A2 đã dẫn nhiều học sinh của trường THCS Xuân Nộn, trường Cao đẳng Việt - Hàn đến nhà G.T.C và gọi C. ra nói chuyện. Hai bên xảy ra xô xát, em C. đã bị các bạn đánh hội đồng, quay clip và tung lên mạng.

Do bị đánh nên C. hoảng sợ, không dám đi học. Khi bố mẹ vào phòng mới phát hiện con gái bị thương nhiều nơi vùng mặt. Cũng ngay ngày hôm đó, chị gái của C. đang làm việc ở Hàn Quốc gọi điện về cho gia đình báo phát hiện clip em mình bị đánh hội đồng. Sau đó gia đình đưa C. tới bệnh viện để thăm khám, điều trị.