Sau hơn 2 tuần kể từ ngày xảy ra vụ việc, C. vẫn chưa thoát khỏi tâm lý hoảng loạn, lo sợ. Cứ nhắc đến việc quay trở lại trường học, C. lại tỏ ra vô cùng căng thẳng.

Dẫn tin từ VOV, hiện tại, nữ sinh G.T.C - nạn nhân của vụ đánh hội đồng đang được điều trị tại Khoa tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) với tình trạng bị đa chấn thương ở vùng mặt, vùng đầu và sang chấn tâm lý. Hiện C. đang được giám định thương tích và điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Báo An ninh Thủ đô Sau hơn 2 tuần kể từ ngày xảy ra vụ việc, C. vẫn chưa thoát khỏi tâm lý hoảng loạn, lo sợ. Đêm ngủ C. vẫn hay mê sảng, la hét, cảm giác đang sống trong sợ hãi. Khi thức dậy, C. không nói năng, không muốn tiếp xúc với ai. Cứ nói đến việc quay trở lại trường học, lớp học là em tỏ ra sợ sệt.

Trước đó, do có mâu thuẫn, ngày 2/4, một học sinh của lớp 8A2 đã dẫn nhiều học sinh của trường THCS Xuân Nộn, trường Cao đẳng Việt - Hàn đến nhà G.T.C và gọi C. ra nói chuyện. Hai bên xảy ra xô xát, em C. đã bị các bạn đánh hội đồng, quay clip và tung lên mạng. Do bị đánh nên C. hoảng sợ, không dám đi học. Khi bố mẹ vào phòng mới phát hiện con gái bị thương nhiều nơi vùng mặt. Cũng ngay ngày hôm đó, chị gái của C. đang làm việc ở Hàn Quốc gọi điện về cho gia đình báo phát hiện clip em mình bị đánh hội đồng. Sau đó gia đình đưa C. tới bệnh viện để thăm khám, điều trị.

Phiếu chuyển viện của Bệnh viện Nam Thăng Long có chẩn đoán em G.T.C bị sang chấn tâm lý - Ảnh: VOV Sau khi sự việc xảy ra, gia đình em C. đã trực tiếp trao đổi với giáo viên chủ nhiệm. Tuy nhiên giáo viên chủ nhiệm cho rằng, sự việc xảy ra ngoài giờ và ở bên ngoài nhà trường nên cần chờ đợi các em học sinh có liên quan viết bản kiểm điểm từ đó nhà trường sẽ có hướng giải quyết. Qua trao đổi, giáo viên chủ nhiệm đã biết ở trong lớp có một học sinh mâu thuẫn với cháu G.T.C. Vụ việc xảy ra ngày 2/4 có phần lỗi của cháu C. Điều này khiến gia đình C. bức xúc vì không được nhà trường ngăn cản kịp thời. Qua nhiều ngày không giao tiếp gì, sau khi có sự động viên của bác sĩ, ngày 19/4, em C. mới viết ra giấy nói về vụ việc xảy ra. Qua nội dung C. ghi lại, đây không phải lần đầu em bị đánh. Tâm sự của C. sau nhiều ngày hoảng loạn tâm lý tại bệnh viện - Ảnh: VOV Dẫn tin từ Báo An Ninh Thủ Đô, cơ quan chức năng đã xác định được 4 học sinh tham gia đánh em C. gồm: N.T. T. (lớp 8A2 trường THCS Xuân Nộn), T.L.H.L. (trường THCS Xuân Nộn, đang nghỉ học điều trị bệnh trầm cảm), N.B.N. và N.T.T. H. (SN 2007) cùng là học sinh trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc). Hai học sinh quay video vụ việc gồm Đ.T.P. và Đ.T.Y. (lớp 8A3, trường THCS Xuân Nộn). Nguyên nhân vụ việc do các nữ sinh này mâu thuẫn phát sinh trong sinh hoạt, học tập. Hình ảnh được cắt từ Clip được lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: VOV UBND huyện Đông Anh đã chỉ đạo Phòng GD-ĐT phối hợp phối hợp với Công an huyện, UBND xã Xuân Nộn làm việc với Ban Giám hiệu trường THCS Xuân Nộn và một số cá nhân có liên quan để xác minh làm rõ vụ việc. Được biết, vụ việc đang được cácc đơn vị thuộc Công an huyện Đông Anh phối hợp với Công an xã Xuân Nộn xác minh, đồng thời giám định thương tích ban đầu của em C.

Hà Nội: 2 nữ sinh trong vụ đánh hội đồng là bạn thân Nguyên nhân xảy ra vụ đánh hội đồng do các nữ sinh phát sinh mâu thuẫn trong sinh hoạt, học tập. Trước đó, các nữ sinh này từng chơi thân với nhau.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-nu-sinh-lop-8-bi-anh-hoi-ong-nan-nhan-trong-tinh-trang-hoang-loan-ang-uoc-ieu-tri-tam-ly-574907.html