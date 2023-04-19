Tạm đình chỉ công tác giáo viên chủ nhiệm của nữ sinh lớp 10 trường chuyên ĐH Vinh

Vào ngày 19/4, ông Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh, cho biết nhà trường đã tạm đình chỉ công tác giáo viên chủ nhiệm lớp 10A15 Đặng Việt Hà (Trường THPT chuyên ĐH Vinh).

Theo thông tin từ VietNamNet, ông Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh, cho biết nhà trường đã tạm đình chỉ công tác giáo viên chủ nhiệm lớp 10A15 Đặng Việt Hà (Trường THPT chuyên ĐH Vinh). Nhà trường thông tin, liên quan đến vụ việc, cô Hà đang phối hợp làm việc với cơ quan công an. Nhà trường đã cử người khác thay thế cô giáo này chủ nhiệm 10A15. Thời gian tạm đình chỉ công tác đến khi có kết luận cuối cùng của các cơ quan chức năng.

Về những thông tin trên mạng, chúng tôi đang nhờ an ninh mạng hỗ trợ. Trường ĐH Vinh rất mong có thông tin rõ ràng, khách quan để báo cáo Sở GD-ĐT; Công an tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Bộ GD-ĐT. Theo đó, Trường THPT Chuyên ĐH Vinh cũng thông tin, trường vừa ra quyết định thay thế giáo viên chủ nhiệm. Dừng công tác chủ nhiệm lớp 10A15 đối với cô giáo Đặng Việt Hà từ ngày 18/4/2023. Cô Hà có trách nhiệm bàn giao hồ sơ quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm lớp 10A15 cho giáo viên chủ nhiệm mới. nhà trường đã tạm đình chỉ công tác giáo viên chủ nhiệm lớp 10A15 Đặng Việt Hà (Trường THPT chuyên ĐH Vinh) - Ảnh: VietNamNet Trước đó, theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, nói về thông tin em N. bị cô lập, cô Đặng Việt Hà cho biết thời gian đầu khi vào học, em N. có chơi thân với một nhóm bạn. Một thời gian sau thì các bạn và N. không còn chơi chung nữa.

Cô Hà cho biết, thời gian gần đây, em N. nghỉ học rất nhiều. Trong đó có nhiều lần mẹ bạn N. nhắn tin xin nghỉ với nhiều lý do khác nhau, trong đó có lý do sức khỏe, đau ốm... Sau sự việc xảy ra, trường ĐH Vinh đã có văn bản báo cáo gửi Vụ Giáo dục chính trị và công tác HSSV (Bộ GD&ĐT), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An, Sở GD&ĐT, Công an tỉnh Nghệ An về nội dung dư luận thông tin nữ sinh lớp 10, Trường THPT Chuyên ĐH Vinh tự vẫn. Trường chuyên Đại học Vinh nơi em N. theo học - Ảnh: Báo An ninhh thủ đô Còn ông Phạm Xuân Chung – Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Đại học Vinh, cho biết giữa học kỳ năm học này, N. có trực tiếp gặp thầy trao đổi đến việc chuyển lớp. Vấn đề chuyển lớp trong chương trình mới này không phải muốn chuyển là có thể chuyển vì liên quan đến quá trình, các môn học. Khi xây dựng hệ chất lượng cao, trường học có phân hóa các lớp với mức độ khác nhau. Dựa trên điểm đầu vào, em N. phân vào lớp 10A15 chuyên xã hội. Theo Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Đại học Vinh, nếu muốn chuyển qua lớp khác em N. phải chứng minh được kết quả học tập, không phải học sinh nào muốn chuyển lớp đều có thể chuyển. Hiện tại, nguyên nhân dẫn đến vụ việc vẫn đang được xác minh, làm rõ.

Xót xa dòng tin nhắn cuối cùng gửi cho bạn thân của nữ sinh lớp 10 trước khi tự tử Vụ việc em N.T.Y.N, 17 tuổi, lớp 10A5 Trường THPT chuyên Đại học Vinh đã tự tử tại nhà riêng, nghi do bạo lực học đường khiến dư luận không khỏi bàng hoàng và thương xót.

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