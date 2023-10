Tạm đình chỉ công tác giáo viên chủ nhiệm của nữ sinh lớp 10 trường chuyên ĐH Vinh

Về những thông tin trên mạng, chúng tôi đang nhờ an ninh mạng hỗ trợ. Trường ĐH Vinh rất mong có thông tin rõ ràng, khách quan để báo cáo Sở GD-ĐT; Công an tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Bộ GD-ĐT. Theo đó, Trường THPT Chuyên ĐH Vinh cũng thông tin, trường vừa ra quyết định thay thế giáo viên chủ nhiệm. Dừng công tác chủ nhiệm lớp 10A15 đối với cô giáo Đặng Việt Hà từ ngày 18/4/2023. Cô Hà có trách nhiệm bàn giao hồ sơ quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm lớp 10A15 cho giáo viên chủ nhiệm mới.

Cô Hà cho biết, thời gian gần đây, em N. nghỉ học rất nhiều. Trong đó có nhiều lần mẹ bạn N. nhắn tin xin nghỉ với nhiều lý do khác nhau, trong đó có lý do sức khỏe, đau ốm... Sau sự việc xảy ra, trường ĐH Vinh đã có văn bản báo cáo gửi Vụ Giáo dục chính trị và công tác HSSV (Bộ GD&ĐT), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An, Sở GD&ĐT, Công an tỉnh Nghệ An về nội dung dư luận thông tin nữ sinh lớp 10, Trường THPT Chuyên ĐH Vinh tự vẫn.

Trường chuyên Đại học Vinh nơi em N. theo học - Ảnh: Báo An ninhh thủ đô

Còn ông Phạm Xuân Chung – Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Đại học Vinh, cho biết giữa học kỳ năm học này, N. có trực tiếp gặp thầy trao đổi đến việc chuyển lớp. Vấn đề chuyển lớp trong chương trình mới này không phải muốn chuyển là có thể chuyển vì liên quan đến quá trình, các môn học. Khi xây dựng hệ chất lượng cao, trường học có phân hóa các lớp với mức độ khác nhau. Dựa trên điểm đầu vào, em N. phân vào lớp 10A15 chuyên xã hội.

Theo Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Đại học Vinh, nếu muốn chuyển qua lớp khác em N. phải chứng minh được kết quả học tập, không phải học sinh nào muốn chuyển lớp đều có thể chuyển.

Hiện tại, nguyên nhân dẫn đến vụ việc vẫn đang được xác minh, làm rõ.