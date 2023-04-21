Mặc dù đã nhắc nhở, nhưng hàng xóm vẫn tiếp tục hát, nóng giận, anh Nguyễn Khắc Bình đã dùng gậy đánh hàng xóm khiến người này tràn dịch màng phổi.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, ngày 21/4, tin từ Công an huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị đang điều tra vụ đánh người gây thương tích xảy ra trên địa bàn xuất phát từ việc hát karaoke gây ồn ào.

Cụ thể, vào lúc 21 giờ ngày 1/4, anh N.V.H. (SN 1982; ngụ xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống) cùng với hai người bạn trong thôn tổ chức hát karaoke tại gia đình.

Do đêm đã khuya, việc hát karaoke gây ồn ào, ảnh hưởng đến nhà mình nên anh Nguyễn Khắc Bình có sang nhắc nhở, tuy nhiên anh H. không nghe vẫn tiếp tục ca hát.

Bực tức vì hàng xóm gây ồn ào, anh Bình đánh hàng xóm tràn dịch màng phổi - Ảnh: Cafebiz

Bực tức, anh Bình đã dập cầu dao điện nhà anh H. nên hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Do không kiềm chế được cơn nóng giận, anh Bình đã dùng gậy sắt đánh hàng xóm gây thương tích.

Theo thông tin từ Báo Đại Đoàn Kết, sau khi sự việc xảy ra, anh H. đi chụp X-quang thấy bình thường nên không báo lên Công an.

Đến ngày 5/4, anh H. cảm thấy sức khỏe không bình thường nên đã đến bệnh viện để khám và được chẩn đoán bị viêm màng phổi, tràn dịch màng phổi.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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