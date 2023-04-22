Do địa điểm xảy ra tai nạn là ngã tư giao nhau của hai tuyến đường huyết mạch, nên xảy ra tình trạng ùn ứ.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP HCM, đến trưa 22/4, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vẫn đang khám nghiệm hiện trường, tai nạn giao thông giữa xe một container và một chiếc xe máy khiến một nam thanh niên chết tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày xe đầu kéo 93H-03438 (kéo theo container phía sau) lưu thông trên đường Mỹ Phước -Tân Vạn hướng từ thị xã Bến Cát về TP Thủ Dầu Một.

Lực lượng công an phường và Cảnh sát giao thông đang nỗ lực điều tiết giao thông để không xảy ra ùn tắc cục bộ.

Khi đi đến ngã tư giao nhau giữa đường Mỹ Phước-Tân Vạn và Phạm Ngọc Thạch (phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một), thì xảy ra va chạm với xe máy do nam thanh niên tên H (sinh năm 2002, quê ở Cà Mau) điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến anh H bị cuốn vào gầm xe tử vong tại chỗ. Lực lượng công an vẫn đang khám nghiệm, để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo thông tin báo Người Lao Động, ngày 17/4, trên mạng lan truyền thông tin về một nữ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn bị tai nạn tử vong thương tâm trên đường đi làm thêm về khuya.

Nữ sinh viên tử vong khi nhiều ước mơ dang dở. Nữ sinh viên có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn khi cha bị bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại bệnh viện, còn mẹ công việc không ổn định. Nữ sinh viên này vừa đi học vừa phải đi làm thêm phụ giúp gia đình trang trải cuộc sống.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nữ sinh viên bị thương nặng nhập viện cấp cứu nhưng không qua khỏi - Ảnh: Người Lao Động

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Người Lao Động

Theo xác minh, nữ sinh viên bị tai nạn tên N.H.Y bị nạn trên quốc lộ 13, đoạn qua phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 22h đêm 16/4, N.H.Y đi làm về trên đường quốc lộ 13 thì bị một xe máy khác chạy phía sau tông trúng. Tai nạn khiến 3 người trên 2 xe bị thương, trong đó N.H.Y bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.