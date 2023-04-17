Nghệ An: Phát hiện 600kg cổ, cánh gà đông lạnh bốc mùi, không rõ nguồn gốc đang trên đường tiêu thụ

Cục Quản lý thị trường Nghệ An vừa bắt giữ 600 kg cổ cánh gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ do ông Lê Văn Quảng lái xe kiêm chủ hàng.

Theo thông tin của báo Công Thương, thông tin từ Cục QLTT Nghệ An, thực hiện cao điểm Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023, sáng ngày 16/4/2023, Đội QLTT số 1 (Cục QLTT tỉnh Nghệ An) phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu - Phòng Cảnh sát giao thông Công An tỉnh Nghệ An tiến hành kiểm tra ô tô tải mang BKS 37C-405-25 do ông L.V.Q lái xe kiêm chủ hàng có địa chỉ tại TP. Vinh (Nghệ An) điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ông Q. đang vận chuyển 600 kg cổ cánh gà đông lạnh được chứa đựng trong 12 túi ni lông không có nhãn hàng hóa trên bao bì.

Cục Quản lý thị trường Nghệ An vừa phát hiện một chiếc xe tải đang vận chuyển 600kg cổ, cánh gà đông lạnh không rõ nguồn gốc. Ảnh: Công Thương Hình ảnh tiêu hủy vụ việc. Ảnh: Công Thương Tại thời điểm kiểm tra, ông Q. không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của lô hàng nói trên. Do đó, Đội Quản lý thị trường số 1 đã ra quyết định xử phạt đối với ông Q. và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm. Tổng trị giá thu phạt 30 triệu đồng.

Trước đó theo thông tin báo Bắc Giang, phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Bắc Giang chủ trì phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm đông lạnh Đ.H-đường Thánh Thiên, phường Lê Lợi, TP Bắc Giang. Qua kiểm tra phát hiện cơ sở có hơn 210 kg sản phẩm động vật đông lạnh gồm thịt bò, cánh gà, rẻ sườn bò không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Quá trình kiểm tra phát hiện cơ sở của bà Đ.T.H (SN 1991), trú tại phường Lê Lợi hoạt động kinh doanh sản phẩm động vật đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm đông lạnh Đ.H - Ảnh: báo Bắc Giang Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra toàn bộ số sản phẩm động vật đông lạnh - Ảnh: báo Bắc Giang Tại thời điểm kiểm tra phát hiện bà Đ.T.H hoạt động kinh doanh hơn 210 kg sản phẩm động vật đông lạnh gồm thịt bò, cánh gà, rẻ sườn bò không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Qua làm việc, chủ cơ sở khai nhận toàn bộ số sản phẩm động vật đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên được mua trôi nổi trên thị trường với mục đích bán cho các khách sạn, nhà hàng, cơ sở để nấu cỗ khi có nhu cầu. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, bàn giao hồ sơ cho Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời buộc tiêu huỷ toàn bộ số sản phẩm động vật đông lạnh trên để bảo vệ an toàn sức khỏe người tiêu dùng.

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