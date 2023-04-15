Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương và các đơn vị liên quan vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ một người đàn ông nghi rơi lầu chung cư tử vong.

Theo thông tin báp Pháp Luật TP.HCM, đến trưa 15/4, Công an TP Thuận An và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân cái chết của một người đàn ông dưới một chung cư. Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là ông Vũ Viết T (SN 1979, ngụ quận 12, TP.HCM) hiện đang sống cách khu chung cư này vài trăm mét, ông T cũng hay tới khu vực này tập thể dục.

Phía trên khu vực xảy ra vụ việc có nhiều ban công đua ra của chung cư - Ảnh: Pháp Luật TP. HCM Hiện trường vụ việc khiến người dân bàng hoàng - Ảnh: Công An Thời điểm gặp nạn, camera của chung cư ghi nhận nạn nhân đi bộ lên tầng trên, sau đó thì xảy ra vụ việc - Ảnh: Người Lao Động Theo thông tin báo Công An, trước đó, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, người dân sinh sống tại khu chung cư nhà ở xã hội trong khu dân cư Việt Sing, phường An Phú, TP Thuận An phát hiện một người đàn ông nằm chết ở chân cầu thang của block A2 thuộc tuyến đường nội bộ bên trong một khu chung cư (phường An Phú, TP Thuận An), trên người nạn nhân có nhiều vết máu . Rất đông người dân tập trung theo dõi vụ việc - Ảnh: Công An Người dân bàng hoàng khi phát hiện người đàn ông chết trong chung cư- Ảnh: Pháp Luật TP. HCM Theo quan sát, phía trên vị trí nạn nhân nằm có các ban công nhỏ của chung cư.

Nhận tin báo, Công an TP Thuận An có mặt phong toả hiện trường, điều tra vụ việc. Một số người dân cho biết, nạn nhân là người sinh sống ở chung cư. Thường ngày họ vẫn thấy nạn nhân đi lại sinh hoạt ở đây. Người nhà ông T cho biết thời gian gần đây ông gặp trục trặc trong chuyện làm ăn kinh doanh, nên hay buồn. Còn camera của chung cư ghi nhận ông T đi bộ lên tầng trên, sau đó thì xảy ra vụ việc.

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