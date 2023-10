Theo thông tin báp Pháp Luật TP.HCM, đến trưa 15/4, Công an TP Thuận An và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân cái chết của một người đàn ông dưới một chung cư.

Phía trên khu vực xảy ra vụ việc có nhiều ban công đua ra của chung cư - Ảnh: Pháp Luật TP. HCM

Hiện trường vụ việc khiến người dân bàng hoàng - Ảnh: Công An

Thời điểm gặp nạn, camera của chung cư ghi nhận nạn nhân đi bộ lên tầng trên, sau đó thì xảy ra vụ việc - Ảnh: Người Lao Động

Theo thông tin báo Công An, trước đó, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, người dân sinh sống tại khu chung cư nhà ở xã hội trong khu dân cư Việt Sing, phường An Phú, TP Thuận An phát hiện một người đàn ông nằm chết ở chân cầu thang của block A2 thuộc tuyến đường nội bộ bên trong một khu chung cư (phường An Phú, TP Thuận An), trên người nạn nhân có nhiều vết máu .

Rất đông người dân tập trung theo dõi vụ việc - Ảnh: Công An

Người dân bàng hoàng khi phát hiện người đàn ông chết trong chung cư- Ảnh: Pháp Luật TP. HCM

Theo quan sát, phía trên vị trí nạn nhân nằm có các ban công nhỏ của chung cư.