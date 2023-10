Theo thông tin báo Người Lao Động, ngày 10/4, tin từ Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết Cơ quan điều tra Công an huyện này đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam Trịnh Bá Trọng (SN 1984, trú tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) về tội giết người. Trịnh Bá Trọng là tài xế tông tử vong nam bảo vệ một khu đô trên địa bàn thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm (Hà Nội) ngày 28/3.

Trước đó, ngày 28/3, lái xe Trịnh Bá Trọng điều khiển ô tô biển số 29E-012.42 đỗ tại nút giao Hải Đăng 3 - Hải Đăng 9, thuộc một khu chung cư cao cấp trên địa bàn thị trấn Trâu Quỳ (Gia Lâm, Hà Nội). Chiếc xe sau đó bị anh V.T.D. (SN 1997, bảo vệ khu chung cư) khóa bánh xe vì đỗ sai.