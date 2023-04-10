Công an huyện Gia Lâm đã ra quyết định khởi tố tài xế ô tô con tông tử vong nam bảo vệ khu đô thị trên địa bàn thị trấn Trâu Quỳ (Gia Lâm, Hà Nội).

Theo thông tin báo Người Lao Động, ngày 10/4, tin từ Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết Cơ quan điều tra Công an huyện này đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam Trịnh Bá Trọng (SN 1984, trú tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) về tội giết người. Trịnh Bá Trọng là tài xế tông tử vong nam bảo vệ một khu đô trên địa bàn thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm (Hà Nội) ngày 28/3. Trước đó, ngày 28/3, lái xe Trịnh Bá Trọng điều khiển ô tô biển số 29E-012.42 đỗ tại nút giao Hải Đăng 3 - Hải Đăng 9, thuộc một khu chung cư cao cấp trên địa bàn thị trấn Trâu Quỳ (Gia Lâm, Hà Nội). Chiếc xe sau đó bị anh V.T.D. (SN 1997, bảo vệ khu chung cư) khóa bánh xe vì đỗ sai.

Hiện trường vụ tài xế xe taxi tông chết nhân viên bảo vệ Khu đô thị Vinhomes Ocean Park - Ảnh: Người Lao Người dân đến thắp hương chia buồn cùng gia đình nạn nhân - Ảnh: Người Đưa Tin Đến khi Trọng ra và lên ô tô di chuyển thì anh D. phát hiện nên đã sử dụng xe máy đuổi theo, yêu cầu Trọng dừng lại xử lý theo quy định. Nhưng Trọng lái ô tô đâm vào xe máy anh D. từ phía sau. Theo thông tin báo Người Đưa Tin, cú tông mạnh khiến nam bảo vệ bị hất văng, đập vào ô tô Mercedes đang dừng bên phải đường. Hình ảnh ghi lại hiện trường lúc đó cho thấy nhân viên bảo vệ nằm bất động dưới đuôi xe Mercedes.

Sau đó, xe ôtô của Trọng tiếp tục tông vào xe ôtô Mercedes GLC và xe ôtô Huyndai Tucson rồi mới dừng lại hẳn. Sau đó, lực lượng bảo vệ Khu đô thị Vinhomes đã khống chế Trọng đưa đến công an thị trấn Trâu Quỳ, đồng thời đưa anh D. đi bệnh viện cấp cứu. Sau vụ việc, nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Công an huyện Gia Lâm đã tạm giữ nam tài xế Trịnh Bá Trọng để làm rõ vụ việc. Kết quả đo nồng độ cồn của tài xế là 0,454 mg/l khí thở. Mức vi phạm này vượt mức xử lý kịch khung theo quy định tại Nghị định 100 (trên 0,4 mg/l khí thở.

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