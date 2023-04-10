Thông tin mới vụ tông tử vong nhân viên bảo vệ: Tài xế ô tô con bị khởi tố tội "giết người"

Tin nóng 10/04/2023 19:05

Công an huyện Gia Lâm đã ra quyết định khởi tố tài xế ô tô con tông tử vong nam bảo vệ khu đô thị trên địa bàn thị trấn Trâu Quỳ (Gia Lâm, Hà Nội).

 

Theo thông tin báo Người Lao Động, ngày 10/4, tin từ Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết Cơ quan điều tra Công an huyện này đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam Trịnh Bá Trọng (SN 1984, trú tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) về tội giết người. Trịnh Bá Trọng là tài xế tông tử vong nam bảo vệ một khu đô trên địa bàn thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm (Hà Nội) ngày 28/3.

Trước đó, ngày 28/3, lái xe Trịnh Bá Trọng điều khiển ô tô biển số 29E-012.42 đỗ tại nút giao Hải Đăng 3 - Hải Đăng 9, thuộc một khu chung cư cao cấp trên địa bàn thị trấn Trâu Quỳ (Gia Lâm, Hà Nội). Chiếc xe sau đó bị anh V.T.D. (SN 1997, bảo vệ khu chung cư) khóa bánh xe vì đỗ sai.

Thông tin mới vụ tông tử vong nhân viên bảo vệ: Tài xế ô tô con bị khởi tố tội 'giết người' - Ảnh 1
Hiện trường vụ tài xế xe taxi tông chết nhân viên bảo vệ Khu đô thị Vinhomes Ocean Park - Ảnh: Người Lao 
Thông tin mới vụ tông tử vong nhân viên bảo vệ: Tài xế ô tô con bị khởi tố tội 'giết người' - Ảnh 2
Người dân đến thắp hương chia buồn cùng gia đình nạn nhân - Ảnh: Người Đưa Tin

Đến khi Trọng ra và lên ô tô di chuyển thì anh D. phát hiện nên đã sử dụng xe máy đuổi theo, yêu cầu Trọng dừng lại xử lý theo quy định. Nhưng Trọng lái ô tô đâm vào xe máy anh D. từ phía sau.

Theo thông tin báo Người Đưa Tin, cú tông mạnh khiến nam bảo vệ bị hất văng, đập vào ô tô Mercedes đang dừng bên phải đường. Hình ảnh ghi lại hiện trường lúc đó cho thấy nhân viên bảo vệ nằm bất động dưới đuôi xe Mercedes.

Sau đó, xe ôtô của Trọng tiếp tục tông vào xe ôtô Mercedes GLC và xe ôtô Huyndai Tucson rồi mới dừng lại hẳn. Sau đó, lực lượng bảo vệ Khu đô thị Vinhomes đã khống chế Trọng đưa đến công an thị trấn Trâu Quỳ, đồng thời đưa anh D. đi bệnh viện cấp cứu.

Sau vụ việc, nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Công an huyện Gia Lâm đã tạm giữ nam tài xế Trịnh Bá Trọng để làm rõ vụ việc.

Kết quả đo nồng độ cồn của tài xế là 0,454 mg/l khí thở. Mức vi phạm này vượt mức xử lý kịch khung theo quy định tại Nghị định 100 (trên 0,4 mg/l khí thở.

Vụ nam bảo vệ bị tài xế taxi tông tử vong: Quyên góp gần 300 triệu cho gia đình nạn nhân

Vụ nam bảo vệ bị tài xế taxi tông tử vong: Quyên góp gần 300 triệu cho gia đình nạn nhân

Câu chuyện về nam nhân viên bảo vệ gặp nạn là chủ đề được nhiều cư dân Vinhomes Ocean Park cùng nhắc tới.

Xem thêm
Từ khóa:   Vinhomes Ocean Park tông chết nam bảo vệ khởi tố

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 47 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 4 giờ 47 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào