“Tôi là người bị tổn thương nặng nề trong vụ án này. Tôi bị thương tật 79% với 7 ca mổ đã thực hiện và tương lai còn phải mổ nữa, chi phí đi kèm rất tốn kém. Tôi đã đi vay mượn để trang trải những chi phí trước đó.

Theo thông tin báo VietNamNet, vì chưa nhận được bồi thường, chị Nguyễn Thị Bích Hường ( nữ tiếp viên hàng không bị tài xế xe Mercedes tông trọng thương) làm đơn khiếu nại gửi tới Cục Thi hành án dân sự (THADS), VKSND TP.HCM, khiếu nại về việc chậm thi hành án của Chi cục THADS quận Gò Vấp.

Tuy nhiên sau nửa năm, chị Hường vẫn chưa nhận được bồi thường theo bản án.

Tôi có con nhỏ, mẹ già cần nuôi dưỡng nên rất lo lắng về sự chậm trễ của quá trình thi hành án”, chị Hường viết trong đơn khiếu nại.

Dẫn theo báo Công An, theo Hội đồng xét xử, hành vi điều khiển ôtô sau khi đã sử dụng chất kích thích gây ra tai nạn giao thông khiến một người chết, một người bị thương nặng và thiệt hại nhiều tài sản là rất nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội nên cần một bản án nghiêm khắc.

Tuy nhiên căn cứ các tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, sau khi gây tai nạn đã ra tự thú, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên xét lượng hình và tuyên phạt mức án trên.

Bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong - Ảnh: VietNamNet

Bị cáo Phong tại tòa - Ảnh: Công An

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình ông Lê Mạnh Thường (tài xế Grab) 417 triệu đồng và bồi thường cho chị Nguyễn Thị Bích Hường (tiếp viên hàng không) 1,5 tỉ đồng. Tòa tuyên hủy hợp đồng chuyển nhượng căn hộ tại chung cư Dream Home giữa Phong và bà Nguyễn Hoàng Họa Mi (mẹ Phong), tiếp tục duy trì kê biên căn hộ để đảm bảo việc bồi thường thiệt hại của bị cáo.

Theo truy tố, 5h sáng ngày 30/1 (mùng 6 Tết Canh Tý), Phong lái chiếc xe Mercedes từ tầng hầm tòa nhà số 108 Hồng Hà, quận Phú Nhuận, về ngã tư Hoàng Minh Giám.

Khi đến số 123 Hồng Hà, do không làm chủ tốc độ, Phong đã lao xe sang làn đường ngược chiều, tông trực diện vào xe máy của ông Lê Mạnh Thường. Lúc này, ông Thường đang chở chị Nguyễn Thị Bích Hường lưu thông theo chiều ngược lại.

Vụ tai nạn làm ông Thường tử vong tại bệnh viện. Chị Hường may mắn thoát chết nhưng bị thương tật lên tới 79%.