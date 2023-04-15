Trước phản ánh của báo chí về việc “tiền của nhà hảo tâm rơi rụng dần”, Bộ Y tế có văn bản khẩn chỉ đạo các bệnh viện cảnh giác và rà soát các hoạt động kêu gọi gây quỹ từ thiện...

Theo thông tin báo An Ninh Thủ Đô, Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế chiều 14/4 có văn bản khẩn yêu cầu tất cả bệnh viện trên toàn quốc rà soát hoạt động của các tổ chức, cá nhân kêu gọi quyên góp từ thiện gây quỹ cho người bệnh. Trong văn bản do PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh ký ban hành cho biết, ngày 13/4, báo chí đăng bài phóng sự điều tra “Tiền của nhà hảo tâm rơi rụng dần” phản ánh về hoạt động kêu gọi quyên góp gây quỹ của Công ty TNHH Deeda Việt Nam.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các cơ quan quản lý, các bệnh viện trên toàn quốc rà soát hoạt động của các tổ chức, cá nhân kêu gọi quyên góp từ thiện - Ảnh: Ngưởi Đưa Tin Một thông tin kêu gọi hỗ trợ bệnh nhi trên mạng xã hội - Ảnh: An Ninh Thủ Đô Theo thông tin báo Người Đưa Tin, chiều 14/4, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) có văn bản gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành; các bệnh viện trực thuộc trường Đại học về việc đề nghị các bệnh viện cảnh giác và rà soát các hoạt động kêu gọi gây quỹ từ thiện. Theo đó, ngày 13/4 các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh về hoạt động kêu gọi quyên góp gây quỹ của Công ty TNHH Deeda Việt Nam.

Theo thông tin báo Công An Nhân Dân, Đại diện Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Nhi đồng 2 TP Hồ Chí Minh đều khẳng định, các trường hợp Deeda đưa thông tin lên mạng để kêu gọi từ thiện đều chưa làm việc với bệnh viện để xác minh tình trạng cụ thể của bệnh nhân ra sao, họ còn sống hay đã ra viện. Một phụ huynh chia sẻ về câu chuyện liên quan đến việc kêu gọi từ thiện cho hai con của mình - Ảnh: Công An Nhân Dân Theo thông tin trên trang web thì Deeda có đề cập rõ việc sẽ thu 10% phí kêu gọi từ thiện với mỗi trường hợp. Tuy nhiên, trao đổi với một số thân nhân người bệnh, phóng viên càng bất ngờ hơn, khi những người này cho biết số tiền “phí” mà Deeda thỏa thuận với bệnh nhân cao hơn rất nhiều lần, thậm chí đến hơn 40%. Sở Y tế Tp.Hồ Chí Minh, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh hướng dẫn cảnh báo để người bệnh, người dân cảnh giác đối với các hoạt động kêu gọi gây quỹ, không để bị lợi dụng trở thành mục tiêu của các đơn vị, cá nhân trục lợi từ việc quyên góp từ thiện. Đồng thời đề nghị các đơn vị thực hiện đúng các quy định về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện và hướng dẫn trong Thông tư số 43 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/canh-bao-cac-hoat-dong-keu-goi-gay-quy-tu-thien-tai-benh-vien-ngan-ngua-truc-loi-572766.html