Kẻ cướp ngân hàng khai rằng mình vay hơn 20 triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng.

Theo thông tin báo Zing News, ngày 17/4, Công an huyện Bàu Bàng (Bình Dương) đang phối hợp phòng cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan để điều tra làm rõ vụ cướp tài sản trên địa bàn.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ được nghi phạm Nguyễn Tấn Phát (SN 1997, HKTT huyện Chơn Thành, Bình Phước). Khoảng 10h cùng ngày, Phát đi đến ngân hàng Sacombank trên địa bàn thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, đợi cơ hội.

Nghi phạm Nguyễn Tấn Phát - Ảnh: Người Lao Động,

Dẫn từ nguồn tin báo Tin Tức Thông Tấn Xã Việt Nam, theo lời khai của Phát, đối tượng đang nợ 20 triệu đồng. Phát và gia đình nhiều lần bị đòi nợ và hăm dọa. Do cần tiền tiêu xài và trả nợ, Phát nảy sinh ý định thực hiện vụ cướp.

Khoảng 11h 30 phút cùng ngày, trực ban Công an huyện Bàu Bàng nhận được tin báo của Phòng giao dịch Bàu Bàng - Ngân hàng Sacombank về việc có nam thanh niên mang theo một vật giống súng, đi vào ngân hàng, đe dọa nhân viên để cướp tiền. Phát hiện sự việc, lực lượng bảo vệ ngân hàng đã nhanh trí, đóng cửa ngân hàng và tìm cách khống chế đối tượng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: TTXVN

Tang vật tịch thu. Ảnh: TTXVN

Đối tượng đã chống trả quyết liệt hòng thoát thân nhưng lực lượng Công an phối hợp với nhân viên bảo vệ ngân hàng và người dân đã khống chế, bắt giữ đối tượng.

Lực lượng chức năng cũng thu giữ tang vật gồm: khẩu súng dạng ổ xoay (trong ổ không có đạn), ba lô màu đen, bên trong chứa nhiều cọc tiền hơn 700 triệu đồng (chưa kiểm đếm chính xác); túi nylon có chứa 6 viên đạn.

'Căng não' phút giây khống chế đối tượng dùng súng cướp ngân hàng tại Bình Dương Vào ngày 17/4, một đối tượng vào Chi nhánh ngân hàng Sacombank nằm trên Quốc lộ 13, thị trấn Lai Uyên bất ngờ rút súng khống chế ngân viên ngân hàng buộc đưa tiền rồi bỏ tiền vào ba lô.

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