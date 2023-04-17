Nam sinh lớp 6 liều mình cứu đôi nam nữ đang chới với giữa cơn sóng, niềm tự hào làng biển

Thông tin trước đó, khoảng 16 giờ chiều ngày 10/4, khi đang cùng nhóm bạn đá bóng tại bãi biển Hóc Mó (thôn Thạnh Đức 2, phường Phổ Thạnh), em chợt nghe âm thanh bất thường như tiếng kêu cứu cách đó chừng 200m. Sau khi nghe tiếng goi, Đệ không ngần ngại chạy lại phát hiện Mai Thị Thanh Ngân (14 tuổi) và Phạm Minh Quân (19 tuổi, cùng trú phường Phổ Thạnh) chới với giữa sóng lớn nên nhảy luôn xuống biển ứng cứu.

Theo thông tin Kinh tế đô thị, những ngày qua về làng chài ven biển Thạnh Đức 1 (phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ) hỏi nhà em Võ Tấn Đệ (12 tuổi) cậu bé lớp 6 vừa cứu sống 2 người bị đuối nước, ai cũng nhiệt tình chỉ đường.

Sau vài ngày nằm viện để phục hồi sức khỏe , Phạm Minh Quân (19 tuổi) và Võ Tấn Đệ (12 tuổi, cùng trú phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) lại ra bãi biển Hóc Mó- nơi xảy ra vụ đuối nước hôm 10/4. Quân đã phục hồi hẳn, nhưng Đệ vẫn còn khập khiễng vì bị chấn thương phần mềm ở chân.

Khi đưa được cả 2 người lên bờ, Đệ đuối sức và ngất xỉu ngay trên bãi biển. Một số người dân thấy vậy chạy ra hỗ trợ, thấy códấu hiệu kiệt sức, khó thở và lạnh do uống nước quá nhiều nên bà con lật đật chạy đi kiếm củi đốt để sưởi ấm rồi đưa cả ba vào Bệnh viện Đặng Thùy Trâm để cấp cứu.

Theo Tiền phong thông tin thêm, Võ Tấn Đệ đang học lớp 6/7 Trường THCS Phổ Thạnh (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi). Em là con thứ ba trong gia đình có 4 anh chị em. Cha Đệ làm nghề biển nên công việc rất bận rộn.

Nghe được thông tin, Bà Trần Thị Loan (mẹ em Đệ) vẫn lộ vẻ bàng hoàng khi nghe con dâu điện thoại về, nghe nói Đệ bị đuối nước đưa đi cấp cứu mà tôi run bần bật, muốn ngã. Chỗ ghềnh đá bãi biển Hóc Mó sóng rất lớn, trước đây cũng có một số trường hợp chết vì đuối nước.

Sau khi thông tin, Đệ bất chấp nguy hiểm cứu được 2 người là "chủ đề nóng" làm xôn xao làng biển những ngày qua. Hàng xóm, thầy cô, bạn bè của Đệ rất quan tâm, ai cũng bất ngờ và tấm tắc khen ngợi hành động dũng cảm của chàng trai nhỏ tuổi.

Sau đó, thầy Võ Tấn Khả Hiệu trưởng Trường THCS Phổ Thạnh cho biết, sự dũng cảm cứu người đuối nước của em Đệ là tấm gương sáng đáng để các bạn cùng trang lứa và mọi người học tập, nhà trường rất hãnh diện về em. Sáng thứ Hai đầu tuần này sau khi em Đệ trở lại lớp học, nhà trường sẽ tổ chức trao bằng khen và tuyên dương em trước toàn thể học sinh và giáo viên của nhà trường.

Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi trao tặng bằng khen cho em Võ Tấn Đệ - Ảnh: Tiền phong

Theo đó, bà Võ Thị Kim Loan, hàng xóm của Đệ, nhận xét Đệ ở nhà rất ngoan hiền, lễ phép và siêng năng. Nghe tin cháu cứu được người đuối nước và được tuyên dương, chòm xóm ai cũng vui mừng, hãnh diện.

Sau khi sự việc xảy ra, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, Hội đồng đội thị xã Đức Phổ đã biểu dương, trao tặng giấy khen cho em Võ Tấn Đệ vì có hành động dũng cảm, kịp thời cứu 2 người bị đuối nước.