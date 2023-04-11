Ngày 11/4, UBND xã Ia Ka, huyện Chư Păh (Gia Lai) cho biết, sau khi tan học, các em nhỏ rủ nhau ra đồng tắm và xảy ra đuối nước khiến 2 bé gái tử vong
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Theo thông tin Pháp luật, khoảng 12h ngày 10/4, hai cháu D và N đi học về, rủ nhau ra khu vực ruộng la Yao (làng Mrông Yế 1) tắm và xảy ra đuối nước tử vong. Vụ việc xảy ra ở cánh đồng làng Ia Yao và được một người dân ở xã Ia Ka phát hiện thi thể 2 cháu bé nổi trên một vũng nước gần đó nên đã thông báo cho gia đình nạn nhân và cơ quan chức năng.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã xuống hiện trường để đưa thi thể cháu bé lên bờ. Đồng thời, chính quyền địa phương đã cử cán bộ thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Được biết, gia đình hai cháu đều có hoàn cảnh khó khăn.
Nạn nhân được xác định: Rơ Châm Dương (SN 2015) và Siu Ty Nô (SN 2015) cùng trú tại làng Mrông Yố 1, xã Ia Ka.
Trước đó, Công luận đã đưa tin, ngày 10/4, ông Võ Thanh - Chủ tịch UBND xã Sơ Pai, xác nhận, trên địa bàn ngày 9/4 xảy ra vụ đuối nước ở ao cá tại làng Tơ Kơr khiến em H.V.T (9 tuổi), N.V.B (8 tuổi) trú tại thôn 2 (xã Sơ Pai) tử vong thương tâm.
Như vậy, chỉ trong 3 ngày, trên địa bàn tỉnh Gia Lai liên tiếp xảy ra 2 vụ đuối nước khiến 4 em nhỏ tử vong thương tâm.