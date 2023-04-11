Bệnh nhân cho biết khi đang cắt cỏ bằng máy đã bị sỏi đá bắn vào mắt trái gây sưng nề, đau nhức, nhìn mờ nhiều.

Theo thông tin từ Báo Lao Động, các bác sĩ khoa Mắt, Bệnh viện Bãi Cháy, Quảng Ninh, vừa phẫu thuật thành công bảo tồn nhãn cầu cho bệnh nhân B.V.T. (56 tuổi, trú tại phường Việt Hưng, TP Hạ Long) bị tổn thương mắt nặng nề. Trước đó, khi đang cắt cỏ bằng máy, ông T. bị sỏi đá bắn vào mắt trái gây sưng nề, đau nhức, nhìn mờ nhiều. Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã siêu âm đáy mắt, chụp X-quang hốc mắt xác định tình trạng chấn thương rách xé, vỡ nhãn cầu và mất tổ chức nội nhãn.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Báo Pháp Luật Ê-kíp phẫu thuật do thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hải Dương, Trưởng khoa Mắt, phẫu thuật xử trí tổn thương, bảo tồn nhãn cầu. Quá trình phẫu thuật, bác sĩ thấy nhãn cầu mắt trái xẹp nhiều, vết rách dài 25 mm kéo dài từ giác mạc ra sau củng mạc, rách cơ trực trong, phòi tổ chức nội nhãn và dịch kính. Ngoài ra, thủy tinh thể vỡ hoàn toàn, mống mắt dập nát, xuất huyết nội nhãn. Các bác sĩ đã tiến hành rửa, cắt lọc làm sạch mép rách, cắt dịch kính, cắt mống mắt dập nát, khâu giác mạc, củng mạc, tiêm kháng sinh uốn ván, bảo tồn nhãn cầu. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được điều trị bằng kháng sinh chống viêm toàn thân. Ngày thứ 5 sau mổ, mép khâu giác mạc kín, giác mạc còn phù, bệnh nhân thoát nguy cơ phải loại bỏ nhãn cầu.

Theo Ths.BS Nguyễn Hải Dương, chấn thương vỡ nhãn cầu do vật cứng va đập mạnh là bệnh cảnh nhãn khoa nặng nề, ảnh hưởng đến thẩm mỹ và thị lực của người bệnh. Khi vỡ nhãn cầu do tai nạn đụng dập hoặc vết thương xuyên thủng nhãn cầu, bệnh nhân có thể bị đau, kích thích vật vã, mất thị lực, phù nề mi và kết mạc, tụ máu hoặc chảy máu tại mi mắt... Dẫn nguồn tin từ Zing News, phẫu thuật thương vỡ nhãn cầu là phẫu thuật khó, chuyên sâu nhằm thực hiện mục tiêu phục hồi tối đa cấu trúc giải phẫu, bảo tồn nhãn cầu ở mức cao nhất trong giai đoạn cấp cứu. Sau phẫu thuật, bệnh nhân cần phải theo dõi chặt chẽ, tái khám định kỳ để đề phòng các biến chứng như viêm mủ nội nhãn, bong võng mạc… Bác sĩ phẫu thuật xử lý vết thương cho bệnh nhân. Ảnh: Zing News Rất nhiều trường hợp bệnh nhân chấn thương vỡ nhãn cầu không được phẫu thuật xử trí kịp thời, đúng cách tại các bệnh viện có chuyên khoa mắt đã không thể bảo tồn được nhãn cầu ảnh hưởng đến thẩm mỹ, chất lượng cuộc sống. Qua trường hợp bệnh nhân trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần trang bị bảo hộ lao động đối với mắt trong quá trình lao động để tránh những tổn thương nhãn cầu nặng nề. Khi bị tổn thương mắt do dị vật, người bệnh cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa mắt để được thăm khám, xử trí kịp thời.

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