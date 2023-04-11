Choáng ngợp với 'núi tài sản' khổng lồ của 'gia tộc' Tân Hiệp Phát

Quá trình điều tra, đến nay có đủ căn cứ xác định: Hành vi của ông Trần Quí Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích đủ yếu tố cấu thành tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Theo thông từ báo Công an TP.HCM, chiều ngày 10/4, cổng thông tin điện tử Bộ Công an phát thông báo cho biết, từ ngày 08/4/2023 đến ngày 10/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích (hai con gái của ông Thanh) thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát; thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương.

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Theo thông tin từ báo Công thương, Tân Hiệp Phát là một thương hiệu nước giải khát có doanh thu cạnh tranh với các tập đoàn nước giải khát từ nước ngoài tại Việt Nam. Theo bảng xếp hạng VNR500, doanh thu năm 2011 của Tân Hiệp Phát vào khoảng 6.000 tỷ đồng. Theo tìm hiểu, ông Trần Quí Thanh là người sáng lập và Giám đốc điều hành của Tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát kiêm người đại diện pháp luật; ông Riddle David Charles (Quốc tịch Anh) làm Phó Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật; bà Trần Ngọc Bích làm Giám đốc và bà Trần Uyên Phương làm Phó Tổng Giám đốc. Vợ ông là Phạm Thị Nụ - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Tập đoàn này sở hữu 4 nhà máy sản xuất tại Bình Dương, Hà Nam, Chu Lai (Quảng Nam) và Hậu Giang, cùng các pháp nhân thành viên như Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tân Hiệp Phát, Công ty TNHH Number One Hà Nam, Công ty TNHH Number One Chu Lai.

Năm 2019, riêng doanh nghiệp vận hành nhà máy tại Bình Dương của Tân Hiệp Phát ghi nhận doanh thu đạt 5.850,7 tỉ đồng, lãi sau thuế ở mức 1.554,4 tỉ đồng - Ảnh: VietTimes

Theo dữ liệu của VietTimes, năm 2019, riêng doanh nghiệp vận hành nhà máy tại Bình Dương của Tân Hiệp Phát ghi nhận doanh thu đạt 5.850,7 tỉ đồng, lãi sau thuế ở mức 1.554,4 tỉ đồng, tương đương biên lợi nhuận ròng ở mức 26,57%.

Nhà máy Number One Hà Nam của Tân Hiệp Phát trong năm 2019 cũng ghi nhận doanh thu lên tới 1.998,5 tỉ đồng, lãi thuần đạt 784,4 tỉ đồng, tương ứng với biên lợi nhuận đạt mức 39,2%.

Thu được khoản lợi nhuận lên tới hàng nghìn tỉ đồng mỗi năm, song phần lớn trong số đó được phân phối lại cho gia đình ông Trần Quí Thanh. Với “núi tiền” tích lũy được sau nhiều năm từ mảng đồ uống, giới chủ Tân Hiệp phát đã mở rộng kinh doanh sang nhiều lĩnh vực khác như truyền thông, công nghệ, mua bán nợ, và nổi bật nhất là bất động sản.

Với “núi tiền” tích lũy được sau nhiều năm từ mảng đồ uống, giới chủ Tân Hiệp phát đã mở rộng kinh doanh sang nhiều lĩnh vực khác như truyền thông, công nghệ, mua bán nợ, và nổi bật nhất là bất động sản - Ảnh: Internet

Năm 2019, gia đình ông Trần Quí Thanh gây bất ngờ khi thành lập tới cả chục công ty có hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực địa ốc, với tổng vốn điều lệ lên tới gần 19.000 tỉ đồng.

Bà Trần Ngọc Bích – con gái thứ của ông Thanh – cũng đã chi cả trăm tỉ đồng để tham gia đấu giá các khu đất lớn tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đáng chú ý, hình ảnh tại buổi đấu giá 4 lô 'đất vàng' gây rúng động ở Thủ Thiêm (TP. HCM) hồi tháng 12/2022 cũng ghi nhận sự tham gia của ông Trần Quí Thanh. Dù nhiều tiền, song theo kết quả buổi đấu giá, nhà Tân Hiệp Phát cũng phải tay trắng ra về.

Một đại gia hàng đầu trong giới bất động sản Sài Gòn thừa nhận với VietTimes rằng ông không có cửa nếu so sánh với nhà Tân Hiệp Phát về "tiền tươi". Một vị khác, từng tiếp xúc với nhà Tân Hiệp Phát để tìm hiểu cơ hội hợp tác, thì nói ngắn gọn: "Họ rất giàu".

Dữ liệu của VietTimes cho thấy, các thành viên trong gia đình ông Trần Quí Thanh sở hữu rất nhiều sổ tiết kiệm và chứng chỉ tiền gửi với giá trị lớn tại hàng loạt nhà băng; cũng như lượng "sổ đỏ" đáng kể với các khu đất lớn và đắc địa.

Ngoài ra, độ giàu của ông Trần Quí Thanh và các thành viên trong gia đình cũng phần nào được phát lộ trong vụ án liên quan đến Phạm Công Danh và Ngân hàng Xây dựng với những khoản tiền gửi tiết kiệm lên đến gần 6.000 tỉ đồng.