Choáng ngợp với 'núi tài sản' khổng lồ của 'gia tộc' Tân Hiệp Phát

Theo thông từ báo Công an TP.HCM, chiều ngày 10/4, cổng thông tin điện tử Bộ Công an phát thông báo cho biết, từ ngày 08/4/2023 đến ngày 10/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích (hai con gái của ông Thanh) thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát; thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương.

Quá trình điều tra, đến nay có đủ căn cứ xác định: Hành vi của ông Trần Quí Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích đủ yếu tố cấu thành tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự.