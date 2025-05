Nhằm đảm bảo nguồn thực phẩm an toàn, nâng cao nhận thức của người dân và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đã tăng cường kiểm tra chất lượng hàng hoá tại các chợ trên địa bàn.

Theo thông tin từ VOV, vào khoảng 2 giờ ngày 7/5, Công an phường Chiềng Cơi, Thành phố đã phối hợp với UBND phường, Y tế phường, lực lượng đảm bảo ANTT ở cơ sở phường Chiềng Cơi, tiến hành kiểm tra nhanh các mặt hàng rau, củ, quả tại chợ đêm thuộc bản Mé Ban, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La.

Các lực lượng kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ đêm - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ báo Sơn La, kết quả, đã thu giữ khoảng trên 200 kg rau, củ, quả các loại (rau su su, quả bầu, dưa chuột, hành lá, cải thảo, nấm kim châm, rau cải muối dưa, đỗ cô ve, chanh, quất, quả lê…) có kết quả dương tính với chất độc hại, để tiến hành tiêu hủy theo quy định.

Đối với một số mặt hàng hoa quả không có nguồn gốc, Công an phường Chiềng Cơi cũng đã lập biên bản và xử lý theo quy định.

Công an phường Chiềng Cơi tiến hành kiểm tra các mặt hàng rau, củ, quả tại chợ đêm bản Mé Ban, phường Chiềng Cơi - Ảnh: Báo Sơn La

Trong thời gian tới, Công an phường sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức đợt kiểm tra an toàn thực phẩm tại các chợ truyền thống, cơ sở kinh doanh, nhà hàng và bếp ăn tập thể trên địa bàn, nhằm phát hiện và xử lý các thực phẩm không đảm bảo vệ sinh, có hóa chất độc hại; tuyên truyền, hướng dẫn cơ sở kinh doanh thực hiện đúng quy định, đảm bảo nguồn thực phẩm an toàn, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

