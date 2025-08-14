TP.HCM: Ô tô tông sập 2 nhà dân, 2 người bị thương nặng đi cấp cứu, xe hư hỏng nặng và đầu ô tô biến dạng

Đời sống 14/08/2025 09:22

Khi đến trước số nhà 397 đường Tỉnh lộ 43, phường Tam Bình chiếc xe bất ngờ lao lên vỉa hè rồi tông sập hai nhà dân. Hai người đang đứng trước cửa nhà cũng bị xe tông trúng, bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Thủ Đức.

Theo thông tin báo Thanh Niên, ngày 14/8, Công an phường Tam Bình (thành phố Thủ Đức cũ) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM và Phòng CSGT làm rõ nguyên nhân vụ ô tô tông vào nhà dân khiến 2 người bị thương nặng, đi cấp cứu.

TP.HCM: Ô tô tông sập 2 nhà dân, 2 người bị thương nặng đi cấp cứu, xe hư hỏng nặng và đầu ô tô biến dạng - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ khuya 13/8, ô tô công nghệ biển số TP.HCM do một nam tài xế điều khiển chạy trên đường Tô Ngọc Vân, hướng từ Gò Dưa đi đường Phạm Văn Đồng.

TP.HCM: Ô tô tông sập 2 nhà dân, 2 người bị thương nặng đi cấp cứu, xe hư hỏng nặng và đầu ô tô biến dạng - Ảnh 2
Thời điểm xảy ra tai nạn có một nhóm người đang sinh hoạt trước 2 căn nhà. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Khi ô tô đến trước số nhà 397 (thuộc phường Tam Bình) thì bất ngờ lao lên vỉa hè, tông mạnh vào nhà dân. Thời điểm này, có một nhóm người đang sinh hoạt trước 2 căn nhà.

Cú tông mạnh làm ô tô và nhà dân hư hỏng nặng, 2 người dân bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thủ Đức.

TP.HCM: Ô tô tông sập 2 nhà dân, 2 người bị thương nặng đi cấp cứu, xe hư hỏng nặng và đầu ô tô biến dạng - Ảnh 3
2 người dân bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thủ Đức. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, tại hiện trường, hai bức tường trước nhà đổ sập, hai xe máy bị hư hỏng nặng, đầu ô tô biến dạng.

Người dân khu vực cho biết thời điểm xảy ra tai nạn đường khá vắng, tài xế ô tô có biểu hiện không tỉnh táo. “Nghe cái rầm lớn, tôi chạy ra thì thấy tường đổ, người nằm trước cửa nhà, tài xế xe ô tô thì có biểu hiện không tỉnh táo”- một nhân chứng kể lại.

TP.HCM: Ô tô tông sập 2 nhà dân, 2 người bị thương nặng đi cấp cứu, xe hư hỏng nặng và đầu ô tô biến dạng - Ảnh 4
Xe máy hư hỏng nặng và đầu ô tô biến dạng. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Nhận tin báo, Công an phường Tam Bình cùng Đội CSGT Rạch Chiếc và các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

