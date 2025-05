Người phụ nữ ở Hà Nội tố cáo bị người đi ô tô dùng dùi cui vụt vào đầu, phải nhập viện cấp cứu

"Sau khi biết sự việc, gia đình đã đưa chị M. đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân Y 103. Hiện chị M. đang được khâu vết thương và chụp chiếu não để xác định thương tích", chị Đinh Thị Thanh H. nói.

Chị H. cho biết thêm, sau khi hoàn tất việc cấp cứu cho nạn nhân, gia đình chị cũng lên trình báo tại cơ quan công an để sớm làm sáng tỏ sự việc.

"Chúng tôi mong muốn những người điều khiển ô tô qua đoạn đường trên có camera ghi lại sự việc cung cấp cho cơ quan công an", chị Đinh Thị Thanh H. chia sẻ.

Vệt máu vương trên xe của chị Nguyễn Thị M. - Ảnh: VietNamNet

Đại diện Công an phường Phúc La cho biết, qua nắm bắt thông tin phản ánh trên mạng xã hội, đơn vị đã cử cán bộ, chiến sỹ xác minh. "Tuy nạn nhân chưa ra cơ quan công an để trình báo nhưng khi nắm bắt được thông tin, công an phường đã lập tức xác minh vụ việc", đại diện Công an phường Phúc La thông tin thêm.