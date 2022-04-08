Tân Hiệp Phát số hoá hoạt động mua hàng, nâng cao năng lực vận hành

Đến tháng 1/2021, Tập đoàn Tân Hiệp Phát tiếp tục cải tiến, nâng cấp lên hệ thống SAP Ariba cho hoạt động mua hàng với mục tiêu nâng cao năng lực vận hành và luôn là đối tác đáng tin cậy. Tất cả giao dịch, thông tin được trao đổi cụ thể giữa khách hàng và nhà cung cấp sẽ được thực hiện nhanh chóng, minh bạch tối đa hơn nữa để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Được biết, Tập đoàn Tân Hiệp Phát chính thức ra mắt nền tảng SAP Ariba ngày 7/4/2022. Sau khoảng 5 năm triển khai e-bidding để đấu thầu minh bạch công khai. Năm 2019, Tân Hiệp Phát tiếp tục nghiên cứu các giải pháp và ứng dụng để kết nối, nâng cao tính minh bạch trong các hoạt động mua hàng từ giá cả đến dịch vụ của các nhà cung cấp trong nước và quốc tế.

SAP Ariba là mạng lưới B2B lớn nhất toàn cầu cho phép các doanh nghiệp kết nối và hợp tác với hàng triệu nhà cung cấp một cách chủ động và cởi mở. Qua đó, hoạt động hợp tác được quản lý kỹ càng và hiệu quả hơn trên một nền tảng tích hợp và duy nhất.

Ngay sau khi đi vào triển khai dự án thì dịch bệnh bất ngờ bùng phát mạnh trên cả nước dẫn đến giãn cách xã hội trong thời gian dài trên diện rộng khiến các doanh nghiệp gặp vô vàn khó khăn để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tân Hiệp Phát vẫn quyết tâm đối mặt và tìm kiếm giải pháp để duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Duy trì tối đa tiến độ dự án.

Sau 157 ngày triển khai thử nghiệm hệ thống với hơn 2000 nhà cung cấp, Tân Hiệp Phát đã chính thức đưa hệ thống SAP Ariba đi vào vận hành ngày 7/4/2022 vừa qua.



Phó Tổng Giám Đốc - Trần Uyên Phương chia sẻ về hành trình hoàn thiện dự án

“Việc chính thức vận hành hệ thống SAP Ariba chính là minh chứng cho điều nhà sáng lập Trần Quí Thanh đã từng nói “Tân Hiệp Phát là điều mà tôi tạo nên nhưng dẫn dắt Tân Hiệp Phát chính là đội ngũ cán bộ công nhân viên”. Tôi rất tự hào khi đội ngũ Tân Hiệp Phát đã tạo niềm tin và sự tự hào cho nhà sáng lập với vai trò thế hệ tiếp nối sẵn sàng mở ra cơ hội cho Tân Hiệp Phát trở thành một trong những công ty hàng đầu châu Á” Phó Tổng Giám Đốc - Trần Uyên Phương chia sẻ tại sự kiện.

Việc đưa vào vận hành SAP Ariba sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại gia tăng trên toàn cầu thông qua Ariba Network, mạng lưới kinh doanh kỹ thuật số lớn nhất thế giới kết nối hơn 4.2 triệu doanh nghiệp tại 190 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ông Nguyễn Hồng Việt, Tổng Giám đốc SAP Việt Nam cho biết: “Với 3 module của SAP Ariba mà Tập đoàn Tân Hiệp Phát sẽ đưa vào vận hành trong thời gian sắp tới là: Sourcing, Contract, Supplier Lifecycle & Performance Manager, tích hợp cùng với hệ thống SAP ERP, chúng tôi tin tưởng dự án sẽ giúp tập đoàn đạt mục tiêu cải thiện chi phí, tuân thủ và nâng cao tính hiệu quả minh bạch trong quy trình mua sắm, siêt chặt hợp tác với các đơn vị cung cấp”.

Năm 2021, dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, tuy nhiên tỷ lệ xuất khẩu sản phẩm của Tân Hiệp Phát vẫn tăng 30% so với năm 2020. Sản phẩm của Tân Hiệp Phát hiện đang được xuất khẩu tới 20 quốc gia và vùng lãnh thổ như Mỹ, Nhật, Úc, Canada, Hà Lan, Hàn Quốc, Singapore...