Tham gia bảo hiểm nhân thọ thông minh với 6 lưu ý cơ bản

Thông tin kê khai là cực kỳ quan trọng khi đăng ký tham gia bảo hiểm. Đây không chỉ là quyền lợi mà còn là nghĩa vụ của chính khách hàng. Dựa vào thông tin cung cấp, bên bảo hiểm mới có thể xác định danh tính và xử lý các thủ tục, giải quyết rủi ro cho khách hàng. Mặt khác, đây cũng là cách để bạn bảo vệ lợi ích của bản thân và mọi người trong gia đình.

Mọi thông tin kê khai trong bảo hiểm đều phải chính xác, tương đồng với thông tin trên các giấy tờ quan trọng khác. Đồng thời, bạn cũng cần làm rõ những vấn đề về sức khỏe , các loại bảo hiểm đã tham gia trước đó. Những điều này sẽ được nhân viên bảo hiểm tư vấn và hỗ trợ tận tình nên bạn có thể hoàn toàn an tâm.

Tại các mục thông tin, bạn cần độc kỹ lại sau khi điền xong. Với những câu hỏi còn mơ hồ, hãy hỏi rõ lại nhân viên tư vấn. Trong trường hợp có vấn đề về sức khỏe, hãy cung cấp hồ sơ y tế cho bên bảo hiểm. Mọi sự chuẩn bị chu đáo đều sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian trong việc xử lý giấy tờ.

Tìm hiểu chi tiết về gói bảo hiểm nhân thọ

Khi tham gia bảo hiểm, không ít khách hàng cảm thấy bối rối vì hợp đồng có quá nhiều thuật ngữ. Đây cũng là điểm mà nhiều kẻ lợi dụng để lừa những người nhẹ dạ cả tin khi tham gia bảo hiểm. Vậy nên trước khi ký kết, bạn hãy chủ động tìm hiểu thông qua internet. Trong khi ký hợp đồng, hãy yêu cầu tư vấn viên giải đáp những điều bạn còn thắc mắc. Ví dụ, nếu muốn tham gia một gói bảo hiểm tích lũy, bạn cần chuẩn bị những gì và có những lưu ý quan trọng gì. Hãy chủ động tìm hiểu trước.

Tìm hiểu chi tiết về gói bảo hiểm nhân thọ

Theo đó, một gói bảo hiểm hoàn chỉnh và đầy đủ sẽ gồm những giấy tờ cơ bản bạn nhất định phải biết là: Giấy chứng nhận, Các điều khoản từ hợp đồng chính, sản phẩm bổ trợ (nếu có), giấy yêu cầu bảo hiểm và tài liệu minh họa cho quyền lợi. Những tài liệu này đều đã được Bộ Tài chính phê duyệt. Sau khi ký kết, khách hàng buộc phải tuân theo những quy định này.

Xác định rõ người hưởng thụ với từng trường hợp

Một điều khá nhiều người bỏ qua khi tham gia bảo hiểm là xác định người hưởng thụ. Tuy nhiên đây lại là thông tin cực kỳ quan trọng. Việc xác định người hưởng thụ sẽ giúp việc chi trả, đền bù khi xảy ra rủi ro diễn ra nhanh hơn. Quá trình này đảm bảo đúng người, đúng giá trị và không gặp rào cản bởi những thủ tục pháp chế rắc rối.

Việc chọn người hưởng thụ được xác định ngay khi bắt đầu làm hồ sơ. Quá trình đóng bảo hiểm, khách hàng cũng có thể bổ sung hoặc thay thế đối tượng nếu muốn. Vì thế, đừng ngần ngại trao đổi với tư vấn viên để được giải đáp bạn nhé.

Thông báo ngay cho công ty bảo hiểm khi thông tin cá nhân có sự thay đổi

Sự thống nhất thông tin khi đăng ký bảo hiểm là rất quan trọng. Vì thế, khi có bất kỳ sự thay đổi nào về thông tin cá nhân, bạn cũng đều cần báo lại với công ty bảo hiểm. Lúc này, thông tin trên hợp đồng sẽ được điều chỉnh nhanh chóng. Những thông tin cơ bản bạn cần chú ý như tên, tuổi, số căn cước, số điện thoại hay địa chỉ liên hệ.

Thông báo ngay cho công ty bảo hiểm khi thông tin cá nhân có sự thay đổi

Trong trường hợp bạn định cư tại nước ngoài, đi du học hay công tác cũng cần thông báo lại. Bởi tùy vào gói đăng ký mà có thể bảo hiểm chỉ khả dụng trên lãnh thổ Việt Nam. Do đó, sau khi xác định thông tin, bạn sẽ được tư vấn và xử lý lại hợp đồng.

Hiểu rõ trách nhiệm về chi phí đóng định kỳ

Bảo hiểm nhân thọ được xem là quỹ dự phòng tương lai vì theo định kỳ, bạn sẽ cần đóng một khoản phí nhất định. Việc đóng phí bảo hiểm có thể thông qua nhiều hình thức khác nhau, tạo điều kiện tốt nhất cho người tham gia.

Nếu chưa thể xoay sở, công ty bảo hiểm sẽ giúp bạn gia hạn tối đa thường là 60 ngày theo quy định. Phí đóng định kỳ này được dùng để giải quyết những rủi ro có thể xảy ra với sức khỏe, thân thể và tính mạng của chính khách hàng.

Hiểu rõ trách nhiệm về chi phí đóng định kỳ

Thông minh trong việc lựa chọn công ty bảo hiểm

Bảo hiểm không mới, nhưng không phải ai cũng biết cách tham gia sao cho đúng và an toàn. Nhất là khi có không ít các dịch vụ lợi dụng bảo hiểm để lừa đảo tinh vi trên thị trường. Do đó, trước khi ký kết, bạn cần tìm hiểu kỹ và cẩn thận khi lựa chọn công ty bảo hiểm. Đồng thời, hãy chủ động tìm hiểu thêm thông tin cơ bản, trang bị một nền tảng kiến thức chắc chắn.

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