Cách tính phí gửi hàng từ Việt Nam đi Mỹ, Malaysia và các quốc gia khác

Mặt hàng mà khách gửi đi nước ngoài là loại hàng hóa như thế nào? Trong bảng giá sẽ có phân loại rõ ràng về loại hàng hóa gồm có:

Đối với những đơn vị chuyên gửi hàng đi quốc tế sẽ có những cách tính phí vận chuyển khác nhau, nhưng nhìn chung sẽ dựa vào nhiều yếu tố cụ thể như sau:

- Hàng thường - nghĩa là hàng thông thường hàng thường sử dụng như: quần áo, giày dép, túi xách, sách hay một số vật dụng khác.

- Hàng thực phẩm nghĩa là những mặt hàng liên quan đến thực phẩm khô như trái cây sấy khô, miến, mì gói, các loại hạt.

- Mỹ phẩm là những mặt hàng liên quan tới mỹ phẩm làm đẹp, đồ trang, đồ làm nail hay làm tóc, các sản phẩm chăm sóc da mặt, tay chân.

Hay một số mặt hàng như hạnh đặc biệt hàng cồng kềnh hàng dễ vỡ...

Trên bảng giá, mỗi một loại hàng hóa sẽ có chi phí tính theo cân nặng chênh lệch nhau. Ví dụ, mặt hàng mỹ phẩm thường có phí cao hơn so với những loại hàng hóa khác.

+ Dựa vào cân nặng/thể tích của hàng hoá

Nếu tham khảo bảng giá gửi hàng đi Mỹ tại công ty Quý Nam, người gửi hàng sẽ nhìn thấy có phần công thức tính thể tích của hàng hóa. Công thức này chỉ áp dụng đối với những đơn hàng cồng kềnh, cụ thể như sau: lấy chiều dài x chiều rộng x chiều cao và chia cho 5000.

Khi kết quả cho ra là con số, nhân viên sẽ lấy con số đó áp vào bảng giá và con số đó chính là cân nặng của đơn hàng.

+ Dựa vào quốc gia nhận hàng

Mỗi một quốc gia nhận hàng sẽ có một chi phí khác nhau. Ví dụ, khi bạn sử dụng dịch vụ gửi hàng đi Malaysia của Quý Nam, thì chi phí để gửi hàng thường thấp nhất là là 44.500₫ trên một kg hàng hóa. Nhưng nếu bạn gửi hàng đi Mỹ, khi tham khảo bảng giá gửi hàng đi Mỹ thì chi phí cho một kg hàng hóa là thấp nhất là 220 ngàn một ký.

Do vậy, khi gửi hàng người gửi cần cung cấp thông tin được nhận để có bảng giá chính xác và cụ thể nhất.

+ Dựa vào đơn vị vận chuyển

Một yếu tố cuối cùng quyết định đến chi phí gửi hàng đi nước ngoài đó là đơn vị vận chuyển. Người gửi cần biết rằng, đơn vị vận chuyển đó làm việc trực tiếp với hãng hay thông qua một đơn vị của trung gian. Thông thường, nếu làm việc trực tiếp thì chi phí sẽ rẻ hơn và thường xuyên có những chương trình ưu đãi. Còn nếu như sử dụng thêm dịch vụ trung gian thì chi phí sẽ được nâng lên, thậm chí là cao hơn so với thị trường.

Dịch vụ gửi hàng đi nước ngoài an toàn tại Quý Nam

Quý Nam là một trong những đơn vị chuyên gửi hàng đi nước ngoài tại các nước như Mỹ, Malaysia, Singapore, Đài Loan và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, người gửi sẽ nhận được nhiều tiện ích sau.

Gửi hàng đến hơn 200 quốc gia

Người gửi hàng có thể gửi được hàng đến bất kể quốc gia nào trên thế giới dù đó là quốc gia phổ biến, hay không ai biết đến. Theo số liệu thống kê, chúng tôi có thể gửi hàng từ Việt Nam đến hơn 200 quốc gia trên toàn thế giới.

Quý Nam gửi hàng đi đến hơn 200 quốc gia

Nhận gửi hàng không giới hạn

Khách gửi hàng tối thiểu là 500 gam trên một đơn, còn tối đa là không giới hạn. Nghĩa là chúng tôi khuyến khích đơn hàng của khách càng nhiều-càng tốt. Gửi càng nhiều, càng có nhiều ưu đãi.

Hàng bay nhanh và an toàn

Hình thức vận chuyển gửi hàng đi nước ngoài thông qua công ty Quý Nam là đường hàng không. Do vậy hàng sẽ bay rất nhanh, vì thủ tục đơn giản rút ngắn, thời gian nhận hàng ở nước đến và hàng hóa được đảm bảo an toàn nhất có thể.

Chi phí thấp

Về chi phí khi gửi hàng đi Mỹ hay bất kể quốc gia nào, chúng tôi cũng sẽ có bảng giá công khai, phù hợp với từng đơn hàng của khách. Đặc biệt, sẽ có nhiều chương trình ưu đãi, hấp dẫn dành cho những khách hàng gửi đi số lượng lớn.

Phí ship hàng đi Mỹ chỉ từ 220k/kg

Hiện tại, chúng tôi đang có những chương trình ưu đãi dành cho khách gửi hàng đi Mỹ chi phí thấp nhất là 220000₫ trên một ký, gửi hàng đi Malaysia thì thấp nhất là 44.500₫ trên một ký, hay gửi hàng đi Singapore là 55.000 trên một ký. Và rất nhiều dịch vụ ưu đãi khác.

Nếu có nhu cầu gửi hàng sang Mỹ, hay bất kỳ quốc gia nào, vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.