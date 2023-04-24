Xảy ra mâu thuẫn, người đàn ông ở Long An dùng kéo đâm chết chủ tiệm tạp hóa rồi chạy về nhà uống thuốc trừ sâu tự tử.

Theo thông tin báo VietNamNet vào tối 24/4, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Long An vẫn đang khám nghiệm hiện trường vụ án mạng trên địa bàn huyện Thủ Thừa. Nạn nhân là chủ tiệm tiệm tạp hóa tên Nguyễn Mộng K. (48 tuổi, ngụ ấp Bình Lương 2, xã Bình Thạnh). Theo đó, vào khoảng thời gian trên, nạn nhân đang bán hàng tại tiệm tạp hóa của gia đình thì có một người đàn ông quen biết với nạn nhân đến nói chuyện.

Trong lúc nói chuyện, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn, người đàn ông rút con dao giấu sẵn rồi đâm nạn nhân tử vong. Thời điểm xảy ra vụ việc, tại tiệm tạp hóa chỉ có mình nạn nhân và người đàn ông nghi phạm. Hiện trường nơi xảy vụ việc - Ảnh: VietNamNet Trong lúc nói chuyện, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn, người đàn ông rút con dao giấu sẵn rồi đâm nạn nhân tử vong - Ảnh: Báo Long An Phía trước tiệm tạp hóa, nghi phạm còn bỏ lại 3 chai thuốc trừ sâu - Ảnh: Báo Long An Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường - Ảnh: Người Lao Động Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân gần đó đã báo cho lực lượng công an. Công an xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thủ Thừa có mặt tại hiện trường.

Toàn bộ khu vực phía trước tiệm tạp hóa bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Tối cùng ngày, Công an tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cũng có mặt để thực hiện các bước điều tra theo quy định. Theo nguồn tin báo Long An, nghi phạm gây ra vụ việc là Nguyễn Thanh T. (46 tuổi, ngụ thị trấn Thủ Thừa). Nghi phạm T. sau khi gây án đã uống thuốc trừ sâu tự tử. Sau đó, nghi phạm được cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Thủ Thừa rồi được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Long An. Hiện vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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