Qua thăm khám, bác sĩ trực cấp cứu nhận định thấy bệnh nhân da niêm mạc nhợt, kèm theo trụy tim mạch, không liên quan tới các yếu tố chấn thương. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc mất máu mức độ nặng do vỡ khối u thận phải, sỏi niệu quản, ung thư biểu mô đường niệu giai đoạn muộn.

Theo thông tin VietNamNet, bệnh nhân nữ, 79 tuổi, nhập viện Khoa Tiết niệu trên, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội). Bác sĩ Đỗ Tuấn Anh, Khoa Tiết niệu trên, cho biết thời điểm vào viện, bệnh nhân thấy mệt mỏi nhiều, hoa mắt, chóng mặt.

Người nhà cho biết một tuần trước khi vào viện, bà đau tức vùng thắt lưng và hố chậu bên phải, đau âm ỉ, không lan xuyên, không quặn thành cơn. Các cơn sốt kéo dài, nhiệt độ giao động 37,5-38 độ C, kèm gai rét, không rét run.

Đáng nói, trước đó, nữ bệnh nhân không mắc các bệnh lý mạn tính, chưa phát hiện bệnh lý đường tiết niệu trước đây.

Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính ổ bụng cấp cứu của bệnh nhân - Ảnh BVCC

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh: BVCC

Theo thông tin báo Sức khỏe và Đời sống, qua hội chẩn, các bác sĩ khoa Tiết niệu trên, Bệnh viện TWQĐ 108 nhận định trường hợp của bệnh nhân đã được can thiệp mạch, kết hợp truyền máu, bù dịch, nhưng tình trạng cải thiện chậm. Bệnh nhân tiếp tục phải sử dụng thuốc vận mạch, bụng chướng nhiều, tình trạng tiêu hóa kém do ảnh hưởng của khối máu tụ lớn vùng hố thận phải, đồng thời xuất hiện các rối loạn của tim mạch. Vì vậy, chỉ định phẫu thuật của bệnh nhân được đặt ra nhằm giải quyết tình trạng cấp tính hiện tại dù bệnh lý đã ở giai đoạn muộn. Sau khi giải thích cặn kẽ về tình trạng bệnh lý, các nguy cơ có thể gặp trong và sau phẫu thuật, gia đình bệnh nhân đồng ý tiến hành phẫu thuật.

Bác sĩ Kiều Đức Vinh, Khoa Tiết niệu trên cho biết, sau 5 giờ phẫu thuật, bệnh nhân được hồi sức tích cực tại khoa Hồi sức ngoại và chuyển điều trị tại khoa Tiết niệu trên sau 4 ngày. Tại thời điểm này, tình trạng huyết động của bệnh nhân đã ổn định, không cần sử dụng thuốc vận mạch, tình trạng chướng bụng cải thiện nhiều, đã trung tiện được.

Với sự phối hợp của các chuyên ngành trong kíp trực, sau 5 giờ phẫu thuật, bệnh nhân đã được can thiệp thành công nút mạch động mạch thận phải, giải quyết được nguyên nhân gây sốc mất máu. Hiện tại, bệnh nhân tiếp tục được điều trị tích cực tại khoa Tiết niệu trên.

Qua trường hợp này, bác sĩ Vinh khuyến cáo, đối với bệnh nhân ung thư biểu mô đường niệu hay ung thư hệ tiết niệu nên thăm khám sức khỏe định kỳ và chủ động nhất để nâng cao hiệu quả điều trị nếu không may mắc phải các bệnh lý ác tính. Nên chủ động thời gian thăm khám định kỳ là từ 6 – 12 tháng, hoặc khi xuất hiện bất kỳ triệu chứng bất thường nào liên quan đến bệnh lý đường tiết niệu như đau tức vùng mạn sườn thắt lưng, tiểu đỏ hoặc tiểu ra máu, sốt kéo dài không rõ nguyên nhân.