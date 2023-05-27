Sau khi phát hiện tim thai đập nhanh, sản phụ được đưa vào phòng cách ly. Tuy nhiên quá trình sinh con, sản phụ này tử vong.

Ngày 27/5, theo nguồn tin báo Giáo dục và Đào tạo cho biết, một sản phụ tử vong khi sinh con tại Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Sáng 24/5, chị Đ.T.H., (SN 1990, trú tổ 8, phường Nghĩa Phú, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông), nhập viện chờ sinh mổ tại phòng 115, Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh.

Theo người nhà chị H, khi nhập viện, sức khỏe sản phụ bình thường.

Đến trưa 25/5, sản phụ được đưa vào phòng đo tim thai, phát hiện tim thai đập nhanh. Lúc này, sản phụ cũng có dấu hiệu nóng trong người, nhưng đo nhiệt độ không phải bị sốt. Đến đêm, tim thai nhi vẫn đập nhanh nên bác sĩ đưa sản phụ vào phòng cách ly.

Từ đó, gia đình không được vào thăm nên không biết tình hình sản phụ thế nào.

Đến khoảng 9 giờ sáng 26/5, người nhà nhận được thông báo sản phụ đã tử vong. Lý do ban đầu được giải thích do tràn nước ối, máu vào phổi.

Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh nơi sản phụ tử vong trong quá trình sinh con - Ảnh: Dân Việt,

Đứa con vừa chào đời cũng bị ngợp nên đang được chăm sóc, điều trị tại bệnh viện.

Theo thông tin của báo Dân Việt, người nhà sản phụ cho biết thêm, đây là lần sinh thứ 2. Con đầu tiên, sản phụ này sinh thường. Sản phụ này cũng không có bệnh lý. Theo thời gian dự sinh thì sản phụ này sinh sau 1 ngày.

Anh L.V L. (SN 1990, phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa, Đắk Nông) - chồng sản phụ cho biết, khi bác sĩ ra thông báo, anh đã linh cảm có chuyện chẳng lành. Lúc đó, tay chân anh bủn rủn, rối bời trước sự ra đi đột ngột của vợ.

Anh L.V L. và gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi, quyết định đưa chị H. về TP Gia Nghĩa để mai táng.

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