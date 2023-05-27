Lào Cai: Gặp biến chứng vì cấy chỉ nâng mũi và tiêm filler "tai Phật" cầu tài lộc

Thời gian qua, không ít trường hợp đã bị biến chứng khi thực hiện thẩm mỹ ở cơ sở làm đẹp không đảm bảo yêu cầu.

Theo thông tin báo Lào Cai, sau khi cấy chỉ nâng mũi ở một spa tại thành phố Lào Cai, một phụ nữ 27 tuổi (thị xã Sa Pa) bị đau tức, sưng nề, viêm vùng tháp mũi. Qua thăm khám, bác sỹ siêu âm phát hiện phần mềm vị trí trán tháp mũi bị tổn thương, có ổ áp xe kích thước 38x10mm, bên trong có cấu trúc tăng âm dạng chỉ, phù nề và thâm nhiễm xung quanh. Theo đó, các bác sỹ đã can thiệp phẫu thuật rút 7 sợi chỉ trong mũi và hút dịch cho bệnh nhân. Nếu không được xử trí kịp thời, ổ áp xe có thể lan rộng, viêm tấy lan tỏa phần mềm hoặc vỡ ra, để lại sẹo xấu, sẹo lõm. Bên cạnh đó, nhiễm trùng vùng mặt nếu không được xử lý đúng cách, vi khuẩn có thể theo đường máu vào các tĩnh mạch trong sọ hoặc gây nhiễm trùng máu.

Một ca tai biến phải lấy chỉ từ mũi ra được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. - Ảnh: Báo Lào Cai Theo thông tin báo Sức khỏe và Đời Sống, gần đây khái niệm nâng mũi bằng chỉ sinh học được khá nhiều người ưa chuộng. Với phương pháp này, kỹ thuật viên sẽ sử dụng chỉ sinh học rồi đưa vào từ đầu mũi lên sống mũi bằng kim tiêm. Sau khi luồn chỉ vào, kỹ thuật viên sẽ nắn và tạo dáng mũi rồi cố định lại. Sau thời gian, những sợi chỉ này sẽ kích thích tạo ra collagen tự nhiên. Chỉ sẽ tự tiêu theo thời gian tuỳ cơ địa mỗi người, làm sống mũi đẹp một cách tự nhiên. Phương pháp này có ưu điểm thời gian thực hiện nhanh, trong vòng 60 phút và mũi sẽ đẹp tự nhiên, mềm mại.

Kỹ thuật này khá an toàn nếu thực hiện bởi các chuyên gia, kỹ thuật viên có kinh nghiệm, được đào tạo bài bản. Nhưng thực tế với các spa có các kỹ thuật viên được đào tạo "siêu tốc" mà thực hiện kỹ thuật này thì tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm như: Nhiễm trùng, cong vẹo sống mũi khó phục hồi, diến dạng mũi vĩnh viễn… Ngoài tay nghề của bác sĩ, thì nguồn gốc sợi chỉ sinh học sử dụng để nâng mũi cũng là một trong vấn đề đáng lo ngại. Tại những cơ sở uy tín với bác sĩ có chuyên môn cao sẽ không lựa chọn những loại chỉ kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, nhưng giá thành của các loại chỉ này lại khá cao, nhiều người không đủ điều kiện thực hiện mong muốn làm đẹp. Một trường hợp khác, khi được quảng cáo về tiêm filler tạo hình “tai Phật” để thay đổi vận mệnh, một phụ nữ đã tìm đến cơ sở spa làm đẹp để tiêm. Chỉ sau vài ngày, bệnh nhân phải tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai để khám vì phần tiêm filler bị đau, viêm nhiễm, tổn thương khiến tai bệnh nhân có nhiều vùng da bị lồi, lõm, ảnh hưởng rất nhiều tới thẩm mỹ. Bác sĩ Vũ Quang Huy - Trưởng khoa Tai - mũi - họng, Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân khi có nhu cầu làm đẹp phải tìm hiểu kỹ phương pháp cũng như lựa chọn cơ sở y tế uy tín, được cấp phép để tránh biến chứng đáng tiếc xảy ra. Biến chứng sau tiêm filler tạo hình “tai Phật”. - Ảnh: Báo Lào Cai Tiêm filler là phương pháp thẩm mỹ hiện đại, hạn chế xâm lấn và được FDA (Hoa Kỳ) công nhận là phương pháp làm đẹp an toàn đối với cơ thể con người. Cụ thể hơn, tiêm filler là phương pháp đưa hợp chất filler bằng kim tiêm thông tại các vị trí đã được xác định trước trên vùng cần điều trị để cải thiện các khuyết điểm trên gương mặt hoặc cơ thể.

Nam Phi: Bùng phát dịch tả, 10 người tử vong Theo hãng tin Reuters, giới chức y tế Nam Phi thông báo, dịch tả đã bùng phát tại tỉnh Gauteng và TP Johannesburg khiến 10 người tử vong, hơn 30 người đang được điều trị.

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