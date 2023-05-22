Thông tin mới nhất vụ ngộ độc botulinum sau khi ăn chả lụa

Tin y tế 22/05/2023 19:20

Tất cả bệnh nhân người lớn ngộ độc botulinum sau khi ăn chả lụa đã diễn tiến nặng, hiện sức cơ chỉ 0/5, nghĩa là tất cả đã bị liệt.

 

Báo Người Lao Động dẫn thông tin của TS-BS Lê Quốc Hùng, Trưởng Khoa Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) chiều 22-5 đã cung cấp thông tin cập nhật như trên về về tình trạng sức khỏe 3 bệnh nhân người lớn ngộ độc botulinum đang được điều trị tại bệnh viện.

Hiện tất cả phải thở máy. Nếu có thuốc giải độc sẽ làm trung hòa các độc tố trong cơ thể và sẽ làm ngưng tiến triển yếu liệt. Nếu không có thuốc, phần độc tố còn lại tiếp tục tấn công hệ thống thần kinh trong cơ thể, làm cho dẫn truyền thần kinh không còn nữa dẫn đến bị liệt.

"Liệt tay chân thì chưa thể nguy hại tính mạng nhưng liệt cơ hô hấp là nguy hiểm, dẫn đến suy hô cấp và có thể tử vong nếu không điều trị hỗ trợ." - bác sĩ Hùng nhấn mạnh.

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TS-BS Lê Quốc Hùng đang khám bệnh nhân ngộ độc botulinum đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: Người Lao Động

VietNamNet đưa tin, lãnh đạo Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cho biết đã nhận được thông tin về việc Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tạm hết thuốc giải độc tố botulinum.

Cục đã liên hệ với đơn vị nhập khẩu và được biết Bệnh viện Chợ Rẫy đã trao đổi với công ty về việc đặt hàng. Nhà nhập khẩu đã liên hệ với nhà cung ứng nước ngoài để làm các thủ tục nhập khẩu.

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Việt Nam cạn thuốc giải BAT, Bộ Y tế đã liên hệ các đơn vị liên quan để xử lý - Ảnh: BVCC.  

Thuốc giải độc tố botulinum được xếp vào hàng rất hiếm. Mỗi năm, cả nước chỉ có vài ca bệnh nên các bệnh viện thường không dự trù đủ. Tuy nhiên, nguồn cung thuốc giải độc tố botulinum vẫn có, các bệnh viện sẽ liên hệ để đặt hàng.

Cục cũng đã liên hệ với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) trong tình huống không mua được thuốc sẽ nhờ hỗ trợ từ WHO.

Trước đó, 2 lọ thuốc giải đặc hiệu BAT cuối cùng đã được truyền cho 3 trẻ em ngộ độc botulinum sau khi ăn chả lụa. Các em đang được điều trị và theo dõi tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM.

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Từ khóa:   botulinumm ngộ độc ngộ độc chả lụa

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