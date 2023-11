Không có hồ sơ thông tin sản phẩm, 51 mỹ phẩm bị Cục Quản lý Dược thu hồi phiếu tiếp nhận công bố

Theo thông tin báo Sức khỏe và Đời sống, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã có quyết định thu hồi 51 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược cấp đối với các sản phẩm mỹ phẩm gồm: BELLESSERE OIL, phiếu công bố số 70143/18/CBMP-QLD 18/07/2018; VOLUME E CORPOSITA' COND số phiếu công bố 70144/18/CBMP-QLD 18/07/2018; ACTYVA P FACTOR LOTION DONNA INTENSIVE số phiếu công bố 87870/19/CBMP-QLD 24/01/2019; UNI. COLOR OXI 20VOL số phiếu công bố 87872/19/CBMP-QLD 24/01/2019; ACTYVA P FACTOR SCALP số phiếu công bố 87873/19/CBMP-QLD 24/01/2019... và các sản phẩm khác.

Lý do thu hồi, theo quyết định của Cục Quản lý Dược là do công ty không có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) xuất trình cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Theo Cục Quản lý Dược, quyết định này được đưa ra căn cứ biên bản của Đoàn kiểm tra hậu mại mỹ phẩm tại công ty TNHH Mỹ Hương theo Quyết định số 15/QĐ-QLD ngày 15/01/2022 của Cục trưởng Cục Quản lý Dược và theo đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm - Cục Quản lý Dược.

Theo thông tin báo Người Lao Động, vào ngày 8/5, Cục Quản lý dược - Bộ Y tế đã có các văn bản số 4600, 4601, 4889/QLD-MP gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng các doanh nghiệp liên quan về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chỉ tiêu chất lượng.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng ra công văn yêu cầu thu hồi 3 loại mỹ phẩm không đạt chất lượng - Ảnh: Người Lao Động

Các sản phẩm mà Cục Quản lý dược yêu cầu đình chỉ lưu hành và thu hồi gồm:

Sản phẩm Bis up ice care toothpaste - dạng tuýp 100g có ngày sản xuất 20-10-2020, hạn sử dụng 19-10-2023 do Công ty cổ phần thương mại Imexco Việt Nam (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) nhập khẩu và phân phối. Mẫu kiểm tra chất lượng sản phẩm này không đáp ứng yêu cầu chất lượng chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm theo quy định.

Theo thông tin từ Gia đình và Sức Khỏe, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có công văn yêu cầu thu hồi trên cả nước đối với sản phẩm tắm gội hỗ trợ loại bỏ ghẻ Raileza, do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm theo quy định.

Cụ thể, trong công văn gửi đến các Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục Quản lý dược cho biết, đơn vị nhận được hồ sơ liên quan báo cáo thông tin lô sản phẩm RAILEZA, loại hộp 1 chai dung tích 120ml, trên nhãn ghi thông tin Số CB: 94/22/CBMP-HY; Số lô: HCM.122022; NSX: 01/12/2022; HSD: 30/11/2025.

Theo Cục QLD, trước đó, Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm, Mỹ phẩm An Giang đã tiến lành lấy mẫu tại Nhà thuốc Trung Sơn An Giang 12 (Địa chỉ: Số 160, Trần Phú, ấp Phú Hữu, TT. Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, An Giang) để kiểm tra chất lượng.