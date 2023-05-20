Không có hồ sơ thông tin sản phẩm, 51 mỹ phẩm bị Cục Quản lý Dược thu hồi phiếu tiếp nhận công bố

Tin y tế 20/05/2023 09:58

51 sản phẩm mỹ phẩm bị Cục Quản lý Dược thu hồi phiếu tiếp nhận công bố do công ty TNHH Mỹ Hương ở Hà Nội chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

 

Theo thông tin báo Sức khỏe và Đời sống, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã có quyết định thu hồi 51 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược cấp đối với các sản phẩm mỹ phẩm gồm: BELLESSERE OIL, phiếu công bố số 70143/18/CBMP-QLD 18/07/2018; VOLUME E CORPOSITA' COND số phiếu công bố 70144/18/CBMP-QLD 18/07/2018; ACTYVA P FACTOR LOTION DONNA INTENSIVE số phiếu công bố 87870/19/CBMP-QLD 24/01/2019; UNI. COLOR OXI 20VOL số phiếu công bố 87872/19/CBMP-QLD 24/01/2019; ACTYVA P FACTOR SCALP số phiếu công bố 87873/19/CBMP-QLD 24/01/2019... và các sản phẩm khác.

Cụ thể chi tiết các sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố ở danh sách dưới đây:

Không có hồ sơ thông tin sản phẩm, 51 mỹ phẩm bị Cục Quản lý Dược thu hồi phiếu tiếp nhận công bố - Ảnh 1
Danh sách 51 sản phẩm mỹ phẩm bị Cục Quản lý Dược thu hồi phiếu tiếp nhận công bố -  Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

 

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty TNHH Mỹ Hương (Địa chỉ ghi trên Phiếu công bố: Số nhà 8, tổ 7, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam – Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0105043096).

Lý do thu hồi, theo quyết định của Cục Quản lý Dược là do công ty không có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) xuất trình cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Theo Cục Quản lý Dược, quyết định này được đưa ra căn cứ biên bản của Đoàn kiểm tra hậu mại mỹ phẩm tại công ty TNHH Mỹ Hương theo Quyết định số 15/QĐ-QLD ngày 15/01/2022 của Cục trưởng Cục Quản lý Dược và theo đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm - Cục Quản lý Dược.

Theo thông tin báo Người Lao Động, vào ngày 8/5, Cục Quản lý dược - Bộ Y tế đã có các văn bản số 4600, 4601, 4889/QLD-MP gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng các doanh nghiệp liên quan về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chỉ tiêu chất lượng.

Không có hồ sơ thông tin sản phẩm, 51 mỹ phẩm bị Cục Quản lý Dược thu hồi phiếu tiếp nhận công bố - Ảnh 2
Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng ra công văn yêu cầu thu hồi 3 loại mỹ phẩm không đạt chất lượng - Ảnh: Người Lao Động

Các sản phẩm mà Cục Quản lý dược yêu cầu đình chỉ lưu hành và thu hồi gồm:

Sản phẩm Bis up ice care toothpaste - dạng tuýp 100g có ngày sản xuất 20-10-2020, hạn sử dụng 19-10-2023 do Công ty cổ phần thương mại Imexco Việt Nam (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) nhập khẩu và phân phối. Mẫu kiểm tra chất lượng sản phẩm này không đáp ứng yêu cầu chất lượng chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm theo quy định.

Theo thông tin từ Gia đình và Sức Khỏe, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có công văn yêu cầu thu hồi trên cả nước đối với sản phẩm tắm gội hỗ trợ loại bỏ ghẻ Raileza, do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm theo quy định.

Cụ thể, trong công văn gửi đến các Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục Quản lý dược cho biết, đơn vị nhận được hồ sơ liên quan báo cáo thông tin lô sản phẩm RAILEZA, loại hộp 1 chai dung tích 120ml, trên nhãn ghi thông tin Số CB: 94/22/CBMP-HY; Số lô: HCM.122022; NSX: 01/12/2022; HSD: 30/11/2025.

Theo Cục QLD, trước đó, Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm, Mỹ phẩm An Giang đã tiến lành lấy mẫu tại Nhà thuốc Trung Sơn An Giang 12 (Địa chỉ: Số 160, Trần Phú, ấp Phú Hữu, TT. Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, An Giang) để kiểm tra chất lượng.

Sau lô mỹ phẩm làm sạch chấy rận, tiếp tục thu hồi một loại kem đánh răng không đạt chất lượng

Sau lô mỹ phẩm làm sạch chấy rận, tiếp tục thu hồi một loại kem đánh răng không đạt chất lượng

Lô mỹ phẩm BIS UP ICE CARE TOOTHPASTE – Tuýp 100g - kem đánh răng BIS - UP đã bị Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc.

Xem thêm
Từ khóa:   mỹ phẩm thu hổi mỹ phẩm 51 mỹ phẫm

TIN MỚI NHẤT

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 28 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 1 giờ 28 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 28 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 3 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 28 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 4 giờ 28 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 4 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg