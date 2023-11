Theo đó, trong văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công ty cổ phần thương mại Imexco Việt Nam (Địa chỉ trụ sở chính: Số 136, phố Kim Ngưu, Phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), Cục Quản lý Dược cho biết, mẫu kiểm nghiệm lô mỹ phẩm này do Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm TP Hồ Chí Minh tiến hành kiểm nghiệm cho thấy mẫu thử không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm theo quy định.

Thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống cho hay, Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế đã thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với lô mỹ phẩm BIS UP ICE CARE TOOTHPASTE – Tuýp 100g (Số lô: OJ4B; NSX: 20/10/2020; HD: 19/10/2023) trên nhãn ghi thông tin: số GP CBMP 139040/20/CBMP-QLD; Nhà sản xuất: Green Wonil Co.,Ltd; Nhập khẩu và phân phối: Công ty cổ phần thương mại Imexco Việt Nam, địa chỉ: Lô 02-04 cụm Tiểu thủ công nghiệp Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm BIS UP ICE CARE TOOTHPASTE – Tuýp 100g nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm;

Tiến hành thu hồi lô sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Đối với Công ty cổ phần thương mại Imexco Việt Nam, Cục Quản lý Dược yêu cầu gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm BIS UP ICE CARE TOOTHPASTE – Tuýp 100g nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh, tiến hành thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định; Gửi báo cáo thu hồi lô sản phẩm nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 10/6/2023.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế TP Hà Nội kiểm tra Công ty cổ phần thương mại Imexco Việt Nam trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về nhập khẩu, kinh doanh mỹ phẩm; Giám sát công ty thực hiện thu hồi lô sản phẩm BIS UP ICE CARE TOOTHPASTE – Tuýp 100g không đáp ứng quy định; Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/6/2023.

Theo Zing, trước đó, ngày 15/5, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, yêu cầu đình chỉ, lưu hành, thu hồi trên toàn quốc một lô mỹ phẩm Raileza giúp loại bỏ chấy và các loại ký sinh trùng khỏi cơ thể.

Theo đó, lô sản phẩm mỹ phẩm Raileza hộp một chai 120 ml bị thu hồi do mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm theo quy định.

Trước đó, Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm, Mỹ phẩm An Giang, lấy mẫu lô sản phẩm này tại Nhà thuốc Trung Sơn An Giang 12 (địa chỉ ở huyện Thoại Sơn, An Giang) để kiểm tra chất lượng. Kết quả mẫu thử không đạt tiêu chuẩn chất lượng về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm theo quy định.

Mỹ phẩm bị thu hồi. Ảnh: Zing

Lô sản phẩm mỹ phẩm Raileza hộp một chai 120ml bị thu hồi vì không đạt tiêu chuẩn chất lượng về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm. Ảnh: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh tỉnh Bến Tre.

Theo văn bản, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Raileza nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; thu hồi lô sản phẩm vi phạm...

Ngoài ra, công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty cổ phần Oceanpharma và nhà sản xuất là Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm Quang Xanh phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm nêu trên; tiếp nhận sản phẩm trả lại, thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định và báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 10/6.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế Hà Nội và Hưng Yên kiểm tra, giám sát hoạt động 2 công ty trên và báo cáo về cục trước ngày 30/6.