Nóng: Ngày 15/5, số mắc COVID-19 mới tăng lên gần 2.000 ca

Tin y tế 15/05/2023 17:41

Ngày 15/5: Số mắc COVID-19 mới tăng lên gần 2.000 ca.

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 15/5 của Bộ Y tế cho biết, có 1.987 ca mắc mới, tăng hơn 900 ca so với ngày trước đó. Hôm nay có 242 bệnh nhân khỏi, 76 ca đang thở oxy.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.592.604 ca nhiễm, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 117.152 ca nhiễm).

Nóng: Ngày 15/5, số mắc COVID-19 mới tăng lên gần 2.000 ca - Ảnh 1

Biẻu đồ số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam thời gian qua.

Tình hình điều trị COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 242 ca

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.632.576 ca

2. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 76 ca, trong đó:

 

- Thở ô xy qua mặt nạ: 63 ca

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 5 ca

- Thở máy không xâm lấn: 3 ca

- Thở máy xâm lấn: 5 ca

- ECMO: 0 ca

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trong ngày ghi nhận 0 ca tử vong.

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 1 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.201 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

- Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/231 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/231 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/50 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/50 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Tình hình tiêm vaccine COVID-19

Trong ngày 14/5 có 11.406 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.334.801 liều, trong đó:

+ Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.690.523 liều: Mũi 1 là 70.908.838 liều; Mũi 2 là 68.453.226 liều; Mũi bổ sung là 14.343.927 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 52.121.680 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 17.862.852 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.965.543 liều: Mũi 1 là 9.130.889 liều; Mũi 2 là 9.021.366 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.813.288 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.678.735 liều: Mũi 1 là 10.220.643 liều; Mũi 2 là 8.458.092 liều.

Nóng: Ngày 15/5, số mắc COVID-19 mới tăng lên gần 2.000 ca - Ảnh 2
Chủ động phòng, chống COVID-19. Ảnh: Internet

Trước tình hình triệu chứng COVID-19 đã khác trước, quy định cách ly người mắc COVID-19 hiện vẫn chưa thay đổi. Theo đó, người mắc COVID-19 đã được chẩn đoán thì phải cách ly tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đến nay, hướng dẫn này vẫn chưa thay đổi.

người tự test nhanh dương tính COVID-19 thì phải khai báo trên nền tảng số quản lý F0. Nếu không thể khai báo qua phần mềm thì gọi điện thoại đến y tế phường để được hướng dẫn cách ly.Với người bình thường, khỏe mạnh, bệnh có thể như cơn cảm thông thường. Tuy nhiên, với người thuộc nhóm nguy cơ - như lớn tuổi, mắc bệnh lý nền (tiểu đường, huyết áp…), suy giảm miễn dịch… - khi mắc COVID-19 thì sẽ rất nặng.

Cá nhân mắc bệnh truyền nhiễm cần có ý thức phải ở nhà, tự cách ly để không lây lan cho người khác. Đây là trách nhiệm và được quy định trong Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm.

 

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Từ khóa:   dịch covid-19 tin y tế covid-19

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