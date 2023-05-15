Theo đó, trưa 11/5, ông N.V.L (43 tuổi) tổ chức nhậu tại nhà ở xã Rạch Chèo. Trong tiệc nhậu còn có ông L.V.L (45 tuổi) và ông V.V.C (54 tuổi), tham dự.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, UBND xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân ( Cà Mau ) thông tin vụ hai người đàn ông tử vong sau tiệc nhậu, nghi do ngộ độc methanol .

Ông N.V.L nhập viện điều trị với chẩn đoán ngộ độc methanol. Ảnh: VietNamNet

Đến sáng 12/5, ông L.V.L có biểu hiện khó thở, nôn ra máu nên người nhà chuyển đến Trạm Y tế xã Rạch Chèo. Tại đây, ông được chẩn đoán xuất huyết đường tiêu hóa. Sau đó, bệnh nhân được chuyển lên cơ sở y tế tuyến trên để điều trị. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông về nhà nghỉ ngơi.

Chiều 13/5, ông L.V.L tiếp tục có biểu hiện mệt, nôn ra máu nên được gia đình đưa đến Trạm y tế Rạch Chèo để khám, nhưng khoảng 10 phút sau, ông tử vong.

Ông V.V.C cũng có biểu hiện mệt, khó thở, được đưa đến bệnh viện điều trị, nhưng sau đó đã tử vong.

UBND xã Rạch Chèo cho biết, gia đình ông C. thông tin, người đàn ông này tử vong do có nhiều bệnh nền và nhậu nhiều nên cơ thể suy kiệt.

Sáng 13/5, ông N.V.L có biểu hiện mệt, khó thở nên vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu. Ông đang được lọc máu. Bác sĩ cho biết, ông N.V.L nhập viện trong tình trạng mệt, mắt không nhìn thấy vật xung quanh.

Theo báo Dân Trí, trước thực trạng trên, để phòng chống ngộ độc rượu, cơ quan chức năng yêu cầu tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu phải có giấy phép và tuân thủ các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh rượu.

Liên tiếp phát hiện những trường hợp ngộ độc rượu. Ảnh: Dân Trí

Với ngộ độc ethanol dạng say rượu, bệnh nhân cần nằm nghỉ nơi yên tĩnh, có thể cho uống 10-20 giọt Amoniac hay 1-5g Amonium acetat trong một cốc nước muối. Nếu bệnh nhân mất ý thức, có biểu hiện ngừng thở hoặc hôn mê, co giật cũng cần đưa ngay đến bệnh viện.

Lưu ý có 5 trường hợp sau đây không được uống rượu:

- Thứ nhất, không uống cồn công nghiệp và rượu có hàm lượng methanol >0,1% vì có thể gây mù mắt và tử vong.

- Thứ hai, không uống rượu nồng độ từ 30 độ trở lên vượt quá 30ml/người/ngày.

- Thứ ba, không uống rượu ngâm với lá, rễ cây, phủ tạng động vật không rõ độc tính hay rượu ngâm theo kinh nghiệm cá nhân.

- Thứ tư, không uống rượu khi không biết là rượu gì, nguồn gốc và tiêu chuẩn chất lượng thế nào. Không uống khi đang đói, mệt hoặc đang uống thuốc điều trị.

- Thứ năm, trẻ em dưới 16 tuổi không được uống rượu bia.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, một người bình thường không nên uống quá 1 đơn vị rượu/ngày, tương đương 30ml rượu mạnh (40-43 độ), 100ml rượu vang (13,5 độ), 330ml bia hơi (5 độ), 2/3 chai 500ml hoặc lon bia 330ml (5 độ).