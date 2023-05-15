Bác sĩ nghi ngờ tình trạng mất thị lực do dây thần kinh mắt bị chèn ép. Ông T. được chuyển sang thăm khám tại khoa Tai Mũi Họng. Kết quả chụp cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ mũi xoang có khối đậm độ đồng nhất ở vùng xoang sàng sau trái, giãn rộng thành xoang chèn ép gây hủy xương giấy và nền sọ. Khối u lan vào đỉnh hốc mắt, chèn ép thần kinh thị giác gây mù mắt.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, bốn tháng sau tai nạn chấn thương hàm mặt , mắt ông H.V.T mờ dần rồi không nhìn thấy nữa, thăm khám tại Bệnh viện Tâm Anh phát hiện khối u chèn ép hốc mắt gây mù.

“Để cứu thị lực cho bệnh nhân, cách duy nhất là phải phẫu thuật lấy khối u nhầy để giải áp đỉnh hốc mắt. Tuy nhiên, trường hợp này, tiên lượng phục hồi hoàn toàn thị lực rất khó vì bệnh nhân đến bệnh viện quá trễ”, ThS.BS.CKII Trần Thị Thúy Hằng – Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết.

Bệnh nhân được phẫu thuật qua nội soi mũi xoang, dưới gây mê toàn thân. Các tế bào xoang nằm ở phía trước và kế cận đã được bác sĩ phẫu thuật khéo léo làm sạch để khối u nhầy bộc lộ rõ. Khi mở vỏ bao khối u, dịch nhầy đục chảy ra, khối u được cắt mở rộng tối đa và gọn gàng nhất nhằm tránh nguy cơ tái phát. Bệnh nhân ổn định xuất viện sau 3 ngày điều trị.

Ông T. cho biết, bản thân cũng nghĩ đến khả năng mù mắt trái có liên quan đến chấn thương hàm mặt mấy tháng trước, nhưng không nghĩ chấn thương có thể hình thành một khối u nhầy.

“Bác sĩ nói, chấn thương hàm mặt có thể hình thành u nhầy mũi xoang. Lẽ ra ngay khi mắt bắt đầu có dấu hiệu mờ dần tôi nên đi thăm khám. Nếu được mổ sớm hơn thì khả năng phục hồi có khi gần hoàn toàn. Tuy vậy, may mắn sau mổ mắt trái của tôi đã có thể nhìn thấy hình ảnh đồ vật xung quanh mặc dù chưa rõ nét. Thế là mừng lắm rồi, tôi hy vọng một thời gian nữa có thể nhìn được tốt hơn”, ông T. chia sẻ.

Cần cẩn trọng với chấn thương hàm mặt. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Bác sĩ Hằng cho biết, u nhầy xoang là một khối phồng giãn rộng trong lòng xoang, kích thước tăng chậm. Bệnh nhân thường có triệu chứng khi u chèn ép cơ quan kế cận như hốc mắt và nền sọ. Phần lớn u nhầy xoang thường biểu hiện triệu chứng ở mắt như gây phù nề, thị lực kém dần hoặc mù. Vì thế, bệnh nhân thường nghĩ gặp vấn đề ở mắt mà không biết nguyên nhân gốc do các bất thường vùng mũi xoang.

Thăm khám và điều trị không đúng chuyên khoa nên bệnh không được giải quyết triệt để. Nhầm lẫn trong chẩn đoán triệu chứng cũng dẫn đến chủ quan, chậm trễ, khiến người bệnh mất đi cơ hội được điều trị sớm, phục hồi thị lực hoàn toàn. Hệ quả là mù mắt vĩnh viễn hoặc nghiêm trọng hơn, u nhầy chèn ép gây viêm các tổ chức nội sọ còn dẫn đến các biến chứng vô cùng nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng như viêm màng não, áp xe não…

Bác sĩ Hằng khuyến cáo, ngay khi có các triệu chứng bất thường về tai mũi họng, mắt hoặc bất kỳ bộ phận nào trên vùng đầu cổ kéo dài hơn một tuần không khỏi, người bệnh nên đến ngay bệnh viện để kiểm tra, và điều trị sớm nhằm tránh các biến chứng nặng, không phục hồi. Sau phẫu thuật u nhầy mũi xoang, bệnh nhân cần tuân thủ hướng dẫn chăm sóc của bác sĩ. Bệnh nhân cần ăn uống đủ chất; hạn chế tiếp xúc với môi trường bụi bẩn, quạt, gió, máy lạnh; không hút thuốc lá… để vết mổ mau lành. Duy trì thăm khám định kỳ nhằm phòng ngừa nguy cơ khối u tái phát.

Theo Bs Lê Văn Hiếu thông tin thêm trên Báo Sức khỏe và Đời sống, chấn thương thần kinh thị là một dạng chấn thương dễ dẫn đến mất thị lực. Nếu không kịp thời phát hiện sẽ để lại hậu quả rất nặng nề về thị lực cho bệnh nhân. Bệnh lý này hay gặp ở người trẻ tuổi, là lực lượng lao động chính của gia đình và xã hội.

Ðể phòng ngừa mất thị lực cần có các biện pháp làm giảm thiểu tai nạn lao động và tai nạn giao thông. Cụ thể, người lao động phải mang các phương tiện bảo hộ đầy đủ. Còn người tham gia giao thông cần phải trang bị cho mình những kiến thức về Luật Giao thông, sử dụng các phương tiện bảo vệ như đội mũ bảo hiểm khi đi xe gắn máy.