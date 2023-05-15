Trước đó, ông chuyển từ bệnh viện địa phương đến cấp cứu trong tình trạng chướng bụng, đau bụng âm ỉ, sốt, buồn nôn, không ăn uống được. Cơn đau lan dần lên ngực, sang hai bên mạn sườn và sau lưng.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, ông M. bị viêm tụy cấp, máu đục như sữa do uống nhiều rượu bia và tăng triglycerid máu.

Bệnh nhân được lọc máu cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bệnh nhân nhanh chóng được đặt catheter tĩnh mạch đùi, thay huyết tương song song lọc máu liên tục bằng hệ thống siêu lọc. Sau 3 tiếng, ông M. bước đầu thoát khỏi tử thần.

Vợ ông M. cho biết anh có thói quen uống nửa lít rượu hoặc 6 lon bia vào mỗi buổi chiều sau khi đi làm về. Lúc có bạn bè hàng xóm đông vui, ông uống nhiều hơn và từng bị viêm tụy cấp 2 tháng trước đó.

Các bác sĩ nhận định huyết tương của bệnh nhân trắng đục như sữa do mỡ máu tăng quá cao. Người bệnh bị toan chuyển hóa, viêm tụy cấp thể nặng, có nguy cơ tử vong cao, cần được lọc máu, thay huyết tương cấp cứu.

Theo VietNamNet trước đó, một phụ nữ bị máu trắng như sữa nghi do uống thuốc giảm cân giá 450.000 đồng.

Người phụ nữ bị máu trắng do tình trạng tăng triglycerid. Ảnh: VietNamNet

Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Doãn Minh Tuấn, Khoa Nội tiết thận, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.HCM) thông tin trên VietNamNet, bệnh nhân là một phụ nữ 38 tuổi (ngụ ở Đồng Nai). Chị nhập viện trong tình trạng đau bụng, nôn ói, chẩn đoán sơ bộ viêm tụy cấp. Bệnh nhân được thực hiện các xét nghiệm cần thiết, chuyển lên Khoa Nội tiết thận.

Người bệnh nhanh chóng được điều trị để lọc triglycerid. Nếu không kịp xử trí, bệnh nhân có thể vào viêm tụy cấp thể hoại tử, nguy cơ tử vong. Sau 2 ngày điều trị, nồng độ triglycerid đã về mức bình thường, bệnh nhân thoát cơn nguy kịch.

Theo bác sĩ, không thể khẳng định thuốc giảm cân này là nguyên nhân gây ra tình trạng nguy kịch cho người phụ nữ. Tuy nhiên, đây có thể là một nguyên nhân góp phần gây ra tình trạng viêm tụy cấp do tăng triglycerid.

Bác sĩ lý giải viêm tụy cấp có 3 nguyên nhân: do rượu, sỏi và tăng triglycerid. Ở phụ nữ, nguyên nhân thứ 3 nhiều hơn ở nam giới. Ngoài ra, khi uống các thuốc không rõ nguồn gốc, gan và thận của người bệnh sẽ bị ảnh hưởng, góp phần khiến quá trình chuyển hóa triglycerid không bình thường. Hậu quả là nồng độ này tăng cao.

Do đó, bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý sử dụng các loại thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, không rõ công dụng hay mức độ an toàn vì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Trước khi uống bất kỳ sản phẩm nào, đặc biệt là thuốc giảm cân, cần phải có ý kiến bác sĩ.