Uống thuốc ho tự mua, người đàn ông ở Quảng Ninh sốc phản vệ nặng

Tin y tế 20/05/2023 09:45

Sau khi uống thuốc chữa viêm họng mua tại quầy thuốc gần nhà, người đàn ông 60 tuổi, trú tại TP Cẩm Phả, Quảng Ninh phải nhập viện cấp cứu vì sốc phản vệ nặng.

 

Theo thông tin báo Sức khỏe và Đời sống, Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả, Quảng Ninh vừa cho biết, vào ngày 17/5/2023, đơn vị có tiếp nhận bệnh nhân M (60 tuổi, trú tại TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) nhập viện cấp cứu trong tình trạng khó thở, tức ngực, nổi mẩn, ngứa sau khi uống thuốc trị đau họng.

Theo thông tin khai thác ban đầu từ người bệnh, vì thấy họng đau nên ông M. ra hiệu thuốc gần nhà mua thuốc uống. Tại đây, nhân viên quầy thuốc có bán cho ông M những túi thuốc nhỏ, chia theo ngày, bên trong là những viên thuốc khác nhau đã bóc hết vỏ. Trên mỗi túi thuốc có ghi chia liều uống cho người mua. 

Uống thuốc ho tự mua, người đàn ông ở Quảng Ninh sốc phản vệ nặng - Ảnh 1
Uống thuốc ho tự mua, người đàn ông ở Quảng Ninh sốc phản vệ nặng. Ảnh: BVCP

Theo thông tin Zing News, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng khó thở, tức ngực, nổi mẩn, ngứa. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc phản vệ độ 2 mức độ nặng, lập tức xử trí theo phác đồ của Bộ Y tế, chuyển khoa Nội tiếp tục điều trị.

Đến nay, bệnh nhân đã ổn định. Qua khai thác bệnh sử, người bệnh cho biết ông từng bị dị ứng kháng sinh amoxiclin.

Uống thuốc ho tự mua, người đàn ông ở Quảng Ninh sốc phản vệ nặng - Ảnh 2
Bác sĩ cảnh báo người dân nên đến cơ sở y tế để khám và tư vấn dùng thuốc phù hợp với tình trạng sức khỏe. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La.

Các bác sĩ cho hay nếu bệnh nhân không đến khám và cấp cứu kịp thời có thể đe dọa đến tính mạng.

Qua trường hợp này, bác sĩ cảnh báo người dân nên đến cơ sở y tế để khám và tư vấn dùng thuốc phù hợp với tình trạng sức khỏe. Bạn không nên tự ý mua thuốc bán không kê đơn và cần nói rõ với bác sĩ về tiền sử bệnh, dị ứng thuốc để được chỉ định đúng loại, điều trị hiệu quả.

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