Trước đó, bố mẹ của bé H. chở con đi xe máy và trượt phải cát khiến bé bị ngã. Sau vụ tai nạn, bé tỉnh táo nhưng có vết thương nên gia đình đưa đến Trung tâm y tế huyện Chiêm Hóa cấp cứu. Sau đó, bé được chuyển tuyến đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang để điều trị.

Báo Người Lao Động dẫn nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, các bác sĩ vừa phẫu thuật cho bệnh nhi nhỏ tuổi nhất là bé H. trú tại Chiếm Hóa, Tuyên Quang.

Qua kết quả thăm khám lâm sàng và hình ảnh chụp cắt lớp vi tính, các bác sĩ chẩn đoán bện nhi bị lún sọ vùng thái dương đỉnh trái và có chỉ định mổ nâng lún sọ não.

Sau gần 1 giờ, ca phẫu thuật đã thành công. Kíp mổ thực hiện mở hộp sọ với kích thước khoảng 2cm, lấy bỏ máu tụ, nâng xương sọ bị lún và đặt dẫn lưu ngoài màng cứng cho bệnh nhi thuận lợi và thành công. Sau mổ, các chỉ số sinh tồn và sức khoẻ bệnh nhi ổn định, bé được điều trị, theo dõi tại khoa Ngoại Thần kinh của bệnh viện.

Báo Sức khỏe và Đời Sống dẫn thông tin của BSCK II Nguyễn Quang Minh, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang (trưởng kíp mổ cho bệnh nhi H.) cho hay, đây là một trong số những ca phẫu thuật cho bệnh nhi nhỏ tuổi nhất tại bệnh viện. Bé gái mới chỉ 2,5 tháng tuổi, nặng hơn 5kg, cơ thể và não bộ còn rất non nớt, nên từ khâu gây mê hồi sức cho đến suốt quá trình thực hiện phẫu thuật, cả kíp mổ của khoa Ngoại Thần kinh và khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức đều đã phối hợp rất tốt, cẩn trọng, tỉ mỉ trong từng thao tác kỹ thuật.

Bệnh nhi sau ca phẫu thuật - Ảnh BVCC

Bác sĩ Minh khuyến cáo tình trạng lún sọ thường gặp ở trẻ dưới một tuổi. Nguyên nhân thường do tai biến khi sinh, trẻ bị ngã khi tập đứng tập đi hoặc ngã từ trên cao xuống. Vị trí thường bị lún ở hộp sọ là vùng đỉnh đầu. Phụ huynh cần quan tâm, theo dõi và chăm sóc bé an toàn để đề phòng trẻ ngã và bị chấn thương.

Đối với phần sọ não bị lún mà không xử trí đúng chỉ định thì nguy cơ ảnh hưởng đến não bộ và hệ thần kinh của bé về sau là rất cao, như động kinh, vỡ sọ tiến triển, rò dịch não tủy dưới lớp cân trên sọ. Khi trẻ bị tai nạn, gia đình nên theo dõi và chủ động cho trẻ tới cơ sở y tế để đánh giá chấn thương sọ não.