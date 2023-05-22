Trưa 22/5, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cho biết, 3 lý do dẫn đến tình trạng tạm hoãn ghép tạng các bệnh nhi trong thời gian vừa qua.

Theo thông tin từ VietNamNet, từ năm 2019 đến năm 2021, đại dịch Covid-19 làm gián đoạn công tác hỗ trợ của các giáo sư quốc tế, công tác ghép gan bị đình trệ. Trước tình cảnh bệnh nhi suy gan mạn tính dần trở nặng, Bệnh viện Nhi đồng 2 phải tìm giải pháp cứu sống các bé và cần hoàn chỉnh quy trình thực hiện ghép gan "tự chủ". Một ca ghép tạng tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM - Ảnh: VietNamNet Lúc này, bệnh viện lại gặp các vấn đề chính như sau:

Ban đầu, Bệnh viện Nhi đồng 2 được sự hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, chủ yếu trong lấy tạng người lớn. Trong khi đó, các bác sĩ thiếu các chứng chỉ hành nghề chuyên ngành Nhi khoa, Ngoại nhi hoặc chứng chỉ chuyên môn ghép tạng người lớn. Bệnh viện đã lên kế hoạch, tiến hành các công tác chuẩn bị và cử bác sĩ tham gia những lớp học phù hợp. Một ca ghép thận cho trẻ với nguồn tạng từ người hiến chết não trong mổ Bệnh viện Nhi đồng 2 - Ảnh: Zingnews Thứ hai là bệnh viện đang xây dựng phòng mổ ghép tạng hoàn chỉnh có cơ sở vật chất phù hợp. Phòng mổ cũ có hạn chế về cơ sở hạ tầng, số lượng phòng mổ ít, nhân lực còn thiếu nhưng phải bảo đảm cho nhiều chuyên khoa như phẫu thuật tim hở, ngoại thần kinh, ghép tạng… Nếu nghiêng về một chuyên ngành nào, kể cả ghép tạng, cũng ảnh hưởng tiến độ phẫu thuật của các bệnh lý quan trọng và cấp bách khác. Hiện tại, phòng mổ mới xây dựng đã gần hoàn thiện và đang làm công tác báo cáo Sở Y tế TP.HCM.

Lý do thứ 3 khiến công tác ghép tạng bị trì hoãn liên quan đến việc thiếu nguồn tạng để cấy ghép. Theo đó, nguồn tạng ghép cho trẻ em rất hạn chế, đa số từ người cho trong gia đình nhưng không phải ai cũng tìm được nguồn tạng phù hợp. Ngoài ra, theo nguồn tin từ Zingnews, để đảm bảo chuyên môn, bệnh viện cũng gặp nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian khi tiến hành ghép tạng gồm chọn bệnh nhân phù hợp theo thứ tự trong danh sách, tiến hành hàng loạt xét nghiệm của cặp ghép, thành lập hội đồng chuyên môn nhiều lần bàn bạc các vấn đề phát sinh, thay đổi cặp ghép liên tục tùy tình trạng bệnh nhân và gia đình, hội chẩn với chuyên gia nhằm thực hiện an toàn người bệnh… Trong thời gian này, các bệnh nhân ghép tạng vẫn đang được theo dõi sát, điều trị nội khoa phối hợp, chuyển tuyến đến cơ sở y tế phù hợp khi cần. Bệnh viện khẳng định vẫn tiếp tục cố gắng để quy trình ghép tạng tự chủ được thực hiện sớm nhất và an toàn nhất nhằm đem lại cuộc sống mới cho những bệnh nhân suy tạng. Một số phụ huynh ở phía Nam có con bị suy gan giai đoạn cuối đang chờ tại bệnh viện - Ảnh: VietNamNet Trước đó, một số phụ huynh ở phía Nam có con bị suy gan giai đoạn cuối, có chỉ định ghép gan phải ra Bệnh viện Nhi trung ương (Hà Nội) để phẫu thuật ghép gan. Nguyên nhân được cho là trung tâm nhi khoa ghép tạng duy nhất ở phía Nam tạm hoãn ghép gan. Phụ huynh phải lao đao tìm đường sống cho con trẻ, bất chấp chi phí tốn kém và nhiều thủ tục. Trong 15 năm qua, từ 2005 đến 2018, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã thực hiện 13 ca ghép gan nhờ sự phối hợp của giáo sư từ viện trường Saint Luc, Vương quốc Bỉ. Một trường hợp teo đường mật bẩm sinh, xơ gan nặng từng điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Báo Dân trí

TP.HCM: Đột ngột thông báo ngừng ghép tạng, sự sống bệnh nhi chới với Vợ chồng chị H.T.K.P (Bình Dương) chuẩn bị ghép gan cho đứa đón con gái đầu lòng bị phù khắp người, bụng trướng to, xơ gan thì bất ngờ nhận thông báo bệnh viện hoãn ghép khiến gia đình lâm vào khốn khổ không biết phải tìm sự sống cho con như thế nào?

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