Công văn MỚI của Thủ tướng về tình hình dịch COVID-19 hiện nay

Tin y tế 19/05/2023 16:38

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 3575 gửi Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan về công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 13/5/2023 xét báo cáo số 626 của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị hồ sơ theo quy định để chuyển dịch COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B và công bố hết dịch. Bộ Y tế trình hồ sơ này để Thủ tướng xem xét, quyết định.

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 Chuyển dịch COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B và công bố hết dịch - Ảnh: Internet

Qua đó, Thủ tướng đồng ý việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 theo đề xuất của Bộ Y tế tại báo cáo số 626 nêu trên và giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị hồ sơ để trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

Bộ Y tế chuẩn bị nội dung, chương trình, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức họp Ban Chỉ đạo quốc gia vào ngày 27/5/2023 để công bố kết thúc nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế căn cứ khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới và tình hình thực tế dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam, xây dựng kế hoạch kiểm soát, quản lý bền vững đối với dịch COVID-19 giai đoạn 2023 - 2025, ban hành theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Theo nguồn tin từ báo Tuổi trẻ, từ đầu dịch đến nay Việt Nam có hơn 11,598 triệu ca nhiễm, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 117.212 ca nhiễm).

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Xét nghiệm nhanh COVID-19 vào thời điểm đỉnh dịch 2021 tại huyện Bình Chánh, TP.HCM - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Ngày 5/5 vừa qua, Tổng giám đốc WHO chính thức tuyên bố COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu, song cảnh báo căn bệnh này sẽ không bao giờ biến mất.

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Từ khóa:   COVID-19 công bố hết dịch Bộ Y tế Thủ Tướng Phạm Minh Chính

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