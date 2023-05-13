Ngày 13/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình cho biết, toàn tỉnh đang có 205 bệnh nhân Covid-19 điều trị, số ca gia tăng mạnh và duy trì thời gian gần đây.
Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Ninh Bình, từ đầu tháng 5 đến hết nay, bình quân mỗi ngày ghi nhận khoảng trên 50 ca mắc COVID-19 mới.
Số ca bệnh xác định đang cách ly, điều trị trong toàn tỉnh là 231 ca. Trong đó, tại các Phòng khám đa khoa khu vực và các bệnh viện, trung tâm y tế huyện, thành phố là 62 ca, còn lại tại nhà là 169 ca. Điều đáng lưu ý, hiện có 5 ca bệnh nặng đang được điều trị tại các cơ sở y tế.
Theo nguồn tin từ báo Thanh niên, trước diễn biến của dịch Covid-19, Sở Y tế Ninh Bình yêu cầu các đơn vị, cơ sở y tế tăng cường quản lý, cách ly ca bệnh Covid-19, và người tiếp xúc gần.
Yêu cầu một số cơ sở y tế tăng quy mô giường bệnh, tăng địa điểm hoạt động của cơ sở thu dung điều trị ở một số đơn vị, như: Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình, Bệnh viện đa khoa H.Nho Quan, Trung tâm y tế H.Yên Mô… để chủ động về cơ sở vật chất điều trị khi gia tăng bệnh nhân mắc Covid-19.
Đồng thời, Sở Y tế Ninh Bình khuyến cáo người dân thực hiện tốt thông điệp 2K (khẩu trang, khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức, và các biện pháp khác để hạn chế sự lây lan và bùng phát dịch Covid-19.