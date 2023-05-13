Ngày 13/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình cho biết, toàn tỉnh đang có 205 bệnh nhân Covid-19 điều trị, số ca gia tăng mạnh và duy trì thời gian gần đây.

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Ninh Bình, từ đầu tháng 5 đến hết nay, bình quân mỗi ngày ghi nhận khoảng trên 50 ca mắc COVID-19 mới.

Tỉnh Ninh Bình tăng số giường bệnh và cơ sở điều trị do số ca mắc Covid-19 có chiều hướng gia tăng - Ảnh: Báo Thanh niên

Số ca bệnh xác định đang cách ly, điều trị trong toàn tỉnh là 231 ca. Trong đó, tại các Phòng khám đa khoa khu vực và các bệnh viện, trung tâm y tế huyện, thành phố là 62 ca, còn lại tại nhà là 169 ca. Điều đáng lưu ý, hiện có 5 ca bệnh nặng đang được điều trị tại các cơ sở y tế.

Theo nguồn tin từ báo Thanh niên, trước diễn biến của dịch Covid-19, Sở Y tế Ninh Bình yêu cầu các đơn vị, cơ sở y tế tăng cường quản lý, cách ly ca bệnh Covid-19, và người tiếp xúc gần.

Yêu cầu một số cơ sở y tế tăng quy mô giường bệnh, tăng địa điểm hoạt động của cơ sở thu dung điều trị ở một số đơn vị, như: Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình, Bệnh viện đa khoa H.Nho Quan, Trung tâm y tế H.Yên Mô… để chủ động về cơ sở vật chất điều trị khi gia tăng bệnh nhân mắc Covid-19.

Nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây lan dịch bệnh COVID-19 - Ảnh: Cổng thông tin điện tử Ninh Bình

Đồng thời, Sở Y tế Ninh Bình khuyến cáo người dân thực hiện tốt thông điệp 2K (khẩu trang, khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức, và các biện pháp khác để hạn chế sự lây lan và bùng phát dịch Covid-19.

Khuyến cáo người dân thực hiện tốt thông điệp - Ảnh: TTXVN

Liên tiếp có ca tử vong do COVID-19 Những ngày vừa qua, số ca mắc COVID-19 vẫn ở mức cao và biến động khó lường. Đặc biệt hơn, liên tiếp ghi nhận ca tử vong trong ngày.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-khan-truong-ieu-chinh-giuong-benh-co-so-ieu-tri-do-su-gia-tang-manh-so-ca-covid-19-581503.html