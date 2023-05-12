Theo thông tin của Bộ Y tế về tình hình chống dịch COVID-19, hôm nay 12/5 nước ta có 964 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Theo thông tin từ VTV News, tính từ đầu dịch tới nay Việt Nam đã có tổng 11,587.829 ca nhiễm, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tỷ lệ 117.104 ca nhiễm/triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Số liệu phòng chống dịch COVID-19 của Sở Y tế - Ảnh: Sài Gòn giải phóng

Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 11/5 đã có 964 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Từ đầu dịch đến nay, có hơn 10,63 triệu ca mắc Covid-19 tại Việt Nam đã được điều trị khỏi.

Hiện tại các cơ sở điều trị đang có 85 ca bệnh phải thở oxy, trong đó có 75 ca thở oxy qua mặt nạ và 5 ca thở oxy dòng cao HFNC, bệnh nhân phải thở máy xâm lấn là 5 ca.

Cũng theo thông tin từ Thanh niên Online, ngày hôm nay 12/5, cả nước ghi nhận có 1 trường hợp tử vong tại tỉnh Tây Ninh. Trong tuần qua số ca tử vong trung bình ghi nhận được là duy nhất 1 ca. . Từ đầu dịch đến nay, ghi nhận 43.201 ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/231 quốc gia và vùng lãnh thổ.

cả nước ghi nhận có 1 trường hợp tử vong tại tỉnh Tây Ninh - Ảnh: VTV News

Về tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19, Trong ngày 11/5 có 6.452 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.312.906 liều. Trong đó, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là hơn 223,67 triệu; số liều tiêm cho trẻ từ 12 - 17 tuổi là gần 24 triệu; số liều tiêm cho trẻ từ 5 - 11 tuổi là gần 18,68 triệu.

Tình hình COVID-19 không 'hạ nhiệt', chuyên gia khuyến cáo gì về việc tiêm vaccine? WHO khuyến cáo cần đưa việc tiêm phòng vaccine COVID-19 vào Chương trình tiêm chủng mở rộng và tiếp tục tiêm chủng các mũi tăng cường cho người dân, đặc biệt là nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh nặng.

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