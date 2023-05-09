Vì sao Bộ Y tế chưa thể tuyên bố hết đại dịch Covid-19?

Hiện số ca mắc mới Covid-19 ở nước ta đang tăng trở lại, số trường hợp nhập viện và tử vong cũng gia tăng nhưng tình hình dịch vẫn được kiểm soát.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 8/5, tại trụ sở Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ở Hà Nội, đại diện WHO và Bộ Y tế đã có thông tin cụ thể sau khi tổ chức này tuyên bố chấm dứt tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu của Covid-19 đã diễn ra hơn 3 năm qua. Các chuyên gia chia sẻ thông tin về dịch Covid-19 hiện nay - Ảnh: VietNamNet WHO tuyên bố như vậy là vì cơ quan này đánh giá tình trạng thích ứng với Covid-19, số ca mắc, số ca nặng, cần chăm sóc đã giảm. Ngoài ra, cộng đồng đã có miễn dịch tự nhiên do số ca mắc bệnh nhiều.

Tuy nhiên, dịch COVID-19 không biến mất, nhưng không còn là mối đe dọa mà vẫn hiện hữu trong cộng đồng. Đồng thời, không nên coi Covid-19 như cúm mùa vì cúm mùa thường xảy ra vào mùa đông nhưng Covid-19 lại không. Ở Việt Nam, ông Ông Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho rằng chúng ta không còn hạn chế đi lại. Bản chất của SARS-CoV-2 vẫn có thể di chuyển trên những người khỏe mạnh, vượt qua hàng rào hành chính nên phòng chống dịch Covid-19 phải mang tính toàn cầu, không phải vấn đề riêng của một quốc gia, một địa phương. Đầu tháng 4, có khoảng từ 500-600 biến thể phụ của Omicron nhưng đến tháng 5, con số này đã lên tới 900. Do đó, chúng ta không thể chủ quan.

Mỗi ngày Việt Nam có khoảng 2.000 ca bệnh, vẫn còn ca nặng, tử vong và việc chăm sóc hậu Covid-19. Vì vậy, Covid-19 vẫn gây gánh nặng cho hệ thống y tế. Đến nay, ngay cả trong cuộc họp của WHO ngày 5/5, câu hỏi bao giờ đại dịch kết thúc vẫn chưa rõ ràng. Thống kê số ca mắc COVID-19 - Ảnh: VietNamNet Bộ Y tế sẽ tham mưu cho các cơ quan của Chính phủ đưa ra biện pháp phù hợp, linh hoạt, đảm bảo sức khỏe, tính mạng người dân là trên hết. Việt Nam cần đề cao cảnh giác và có biện pháp thích hợp với tình hình dịch Covid-19. Khuyến cáo trong thời gian tới, chúng ta vẫn cần duy trì 2K, vắc xin, thuốc điều trị, công nghệ và ý thức người dân trong việc phòng, chống Covid-19 lâu dài. Theo nguồn tin từ báo Người lao động, PGS.TS Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, cho biết thời gian tới cơ quan này sẽ cung cấp dịch vụ tiêm chủng vắc xin Covid-19 lồng ghép vào chương trình tiêm chủng mở rộng. Hiện vắc xin ở các cơ sở là AstraZeneca. PGS-TS Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Vệ sinh Dịch tễ Trung ương - Ảnh: Người lao động Hiện nay, mỗi trạm y tế đều thực hiện 3-4 buổi tiêm/tháng. Việc tiêm chủng vắc-xin COVID-19 sẽ được thực hiện tại các buổi tiêm chủng mở rộng. Tới đây, Chương trình tiêm chủng mở rộng, Viện Vệ sinh dịch tễ và các viện Pasteur sẽ tiếp tục cập nhật những hướng dẫn tiếp theo với vắc-xin thế hệ mới phòng COVID-19 để người dân được bảo vệ, dự phòng bệnh bằng vắc-xin. Vaccine COVID-19 - Ảnh: Internet Những người có bệnh nền, suy giảm miễn dịch cần chủ động đăng ký tiêm các mũi vắc xin tăng cường để phòng bệnh. Thậm chí, người đã mắc bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục có mũi tiêm nhắc lại theo hướng dẫn của WHO.

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