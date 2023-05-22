TP.HCM: Đột ngột thông báo ngừng ghép tạng, sự sống bệnh nhi chới với

Tin y tế 22/05/2023 10:05

Vợ chồng chị H.T.K.P (Bình Dương) chuẩn bị ghép gan cho đứa đón con gái đầu lòng bị phù khắp người, bụng trướng to, xơ gan thì bất ngờ nhận thông báo bệnh viện hoãn ghép khiến gia đình lâm vào khốn khổ không biết phải tìm sự sống cho con như thế nào?

Theo thông tin từ báo Dân trí, vợ chồng chị H.T.K.P (23 tuổi, Bình Dương) là công nhân ở tỉnh Bình Dương. Một năm trước, vừa đón con gái đầu lòng, chị đã nhận tin con mắc bệnh teo đường mật bẩm sinh và tim bẩm sinh. Ba tháng sau, bé được phẫu thuật lần đầu. 

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Phụ huynh đưa con đến Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM thăm khám - Ảnh: VietNamNet

Tháng 3/2023 vừa qua, khi con tái khám, bác sĩ nói bé cần ghép gan và khuyên chị P. sang Bệnh viện Đại học Y Dược (TP.HCM) hoặc ra Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội).  Lúc này, con gái chị P. đã bị phù khắp người, bụng trướng to, xơ gan. Tình thế gấp rút, vợ chồng chị lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để xin giấy chuyển tuyến nhằm tiết kiệm tối đa chi phí ghép gan. 

Khoảng nửa tháng sau, gia đình chị P. có mặt tại Hà Nội và nhập viện. Người chồng thuê một phòng trọ giá 200.000 đồng/ngày và chuẩn bị hiến gan cho con gái. Tình trạng tim bẩm sinh của con càng khiến gia đình bộn bề trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm độ tương thích giữa người cho và nhận gan. 

Dự kiến, gia đình cần khoảng 600 triệu trong khi hai vợ chồng là công nhân, vô cùng khó khăn. Nhưng nếu chần chừ, con sẽ không chịu được, gia đình chị P. chia sẻ.

Ngoài ra, tương tự trường hợp vợ chồng chị P., chị H. (30 tuổi) cũng đang loay hoay, khốn khổ tìm đường giúp con chống chọi căn bệnh lao gan lách, viêm xơ đường mật. Suốt 2 năm qua, chân bé trai tên M. (3 tuổi) bị teo nhỏ, cơ thể đầy vết kim đâm, và sức khỏe ngày một yếu.

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Một trường hợp teo đường mật bẩm sinh, xơ gan nặng từng điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 - Ảnh: Báo Dân trí

Tháng trước, M. có chỉ định ghép gan khi nhập Bệnh viện Nhi đồng 2. Tuy nhiên, cũng như chị P., mẹ bé M. được bác sĩ thông báo việc bệnh viện tạm ngừng ghép gan, khuyên đưa con đi Hà Nội. Giờ đây, ca phẫu thuật ghép gan chưa biết thực hiện được không, nhưng chi phí sinh hoạt, ăn uống và nằm viện của con tại thủ đô đang mỗi ngày một đè nặng lên đôi vai người phụ nữ.

Theo nguồn tin từ VietNamNet, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) là bệnh viện nhi khoa duy nhất tại khu vực phía Nam triển khai ghép gan, ghép thận và ghép tế bào gốc cho trẻ em từ năm 2004. Tính đến tháng 9/2022, đơn vị này thực hiện được 38 ca ghép tạng trẻ em, gồm 15 ca ghép gan và 23 ca ghép thận. 

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Một ca ghép tạng thành công tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM vào năm 2022 - Ảnh: VietNamNet
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Ca phẫu thuật ghép gan thứ 15 tại Bệnh viện Nhi đồng 2 - Ảnh: Báo Dân trí

Trước thông tin Bệnh viện Nhi đồng 2 phải tạm ngừng ghép gan nói riêng, ngừng ghép tạng nói chung vì vấn đề "giấy phép", gây ảnh hưởng đến vấn đề điều trị của nhiều bệnh nhi. Ban Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, thông tin về sự việc trên sẽ do đại diện phòng Kế hoạch tổng hợp cung cấp, theo quy chế phát ngôn của bệnh viện.

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